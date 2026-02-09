2026 여수세계섬박람회, 25개국 참가 준비 순조

관람객 300만명 유치 본격화, 공정률 50% 6월까지 조성 완료



김영록 전남지사가 9일 여수 소노캄에서 열린 ‘2026여수세계섬박람회 도민보고회’에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 여수세계섬박람회조직위는 9일 섬박람회 준비 상황 도민보고회를 갖고 참가국 유치와 행사장 준비가 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔다.전라남도와 여수시, 여수세계섬박람회조직위원회는 9일 여수 소노캄 호텔에서 여수세계섬박람회 도민보고회를 열고 박람회 준비 현황과 향후 추진 방향 등을 점검했다.여수세계섬박람회조직위 공동위원장인 김영록 전남도지사와 정기명 여수시장, 박수관 민간위원장 등 도민 500여 명이 참석한 도민보고회에서는 참가국 유치와 주행사장, 전시관, 전시 콘텐츠 구성, 향후 일정 등을 점검·공유했다.조직위는 먼저 섬박람회 개최 200여 일을 앞둔 현재 25개 국가와 3개 국제기구가 여수섬박람회 참여를 확정해 섬박람회의 국제적 행사 위상이 크게 강화될 것으로 전망했다.또 섬박람회 행사장도 공정률 50% 수준으로 계획대로 추진되고 있으며, 오는 6월까지 조성을 완료할 예정이다.주제관을 포함한 8개 전시관의 내부 콘텐츠도 7월까지 설치를 마친 뒤 한 달간의 시범 운영을 거쳐 본격적인 운영에 들어갈 계획이다.전시는 주제관을 중심으로 섬해양생태관, 섬미래관, 섬문화관, 섬놀이터, 섬식당마켓관, 섬공동관 등으로 구성되며, 섬의 과거·현재·미래를 하나의 이야기 흐름으로 연결해 전 세대가 함께 체험할 수 있도록 조성된다.박람회의 상징이 될 랜드마크 조형물 ‘루미아일(Lumi Isle)’은 빛과 디지털 미디어를 결합해 낮과 밤, 시간대별로 다양한 연출을 선보이며, 미디어아트와 야간 공연 등 프로그램을 통해 관람객 체류와 재방문을 유도할 계획이다.300만명을 목표로 한 관람객 유치도 순조롭다.조직위는 300만 명 관람객 유치를 목표로 지역·전국 방송 연계 홍보, 주요 거점 팝업 홍보, 언론인·인플루언서 초청 팸투어, 해외 매체와 온라인 플랫폼 홍보를 단계적으로 추진하고 있다.이날 보고회에서 김남희 한국섬진흥원 진흥사업실장은 UN 차원의 ‘세계 섬의 날’ 기념일 제정과 남해안 섬 관광 모델과 해양관광 활성화를 제시했고 김향자 서울시립대학교 교수는 주요 시설의 사후 활용과 섬 방문 연계 전략 마련의 중요성을 제언했다.김영록 지사는 마무리 발언을 통해 “2026 여수세계섬박람회는 단순한 지역 행사를 넘어 섬의 가치를 국가 전략으로 끌어올리고 세계와 공유하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “도민과 함께 준비 과정을 하나하나 점검해 대한민국을 대표하는 세계적인 섬 박람회로 반드시 성공시키겠다”고 말했다.여수 류지홍 기자