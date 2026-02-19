서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울시, ‘모범관리단지’에 최대 3000만원 지원

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

창동권역 ‘상전벽해’… 관광타운·캠핑 수목원 띄워

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강남, 131억 들여 모자보건사업 지원 늘린다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

노원은 글로벌 기후위기 대응 ‘우등생’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

노원구, 소상공인 나침반 ‘성공 포인트’ 교육

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

1:1 노무 상담·세무 연계·정책자금 안내까지

서울 노원구는 노무·세무·마케팅 분야를 한 번에 배울 수 있는 ‘노원 소상공인의 나침반, 성공 포인트 교육’을 운영한다고 19일 밝혔다.

지역 소상공인이 현장에서 겪는 경영 부담을 덜고, 안정적인 사업 운영과 경영 역량 강화를 돕기 위해 마련된 것이다.


  •
노원구 제공


노원구 관계자는 “소상공인 사업장 내 근로관계가 증가하면서 주휴수당, 근로계약, 인건비 관리 등 노동 관련 어려움이 지속적으로 발생하는 현실을 반영해 기획됐다”고 설명했다. 구는 노무 교육을 중심으로, 소상공인의 실제 수요가 높은 세무·온라인 마케팅·정책자금 분야를 함께 구성한 복합형 프로그램으로 교육 효과를 높였다.

교육은 사업 현장에 즉시 적용할 수 있는 실전형 내용으로 구성됐다. 회당 3시간 과정으로, 1시간은 근로계약 체결, 직원 관리 등 사업자가 반드시 알아야 할 기초 노무 교육으로 진행되며, 나머지 2시간은 세무 실무 교육을 비롯해 AI를 활용한 온라인 마케팅, 유행을 만드는 인스타그램 등 소상공인의 선호도가 높은 특화 교육으로 채워진다.

특히 구정 사업과 연계해 노무사 1:1 무료 상담을 지원하고, 세무 상담 연계와 소상공인 지원 정책 안내 등 경영 전반에 대한 맞춤형 상담도 함께 진행한다. 교육 이후에도 실질적인 도움을 받을 수 있다.

실질적인 혜택도 제공된다. 노원구 중소기업·소상공인 육성기금 융자 심사 시 가점이 부여되며, 정책자금 특별신용보증 연계 추천 등 향후 경영 안정에 도움이 되는 지원으로 이어질 수 있도록 설계됐다.

오승록 구청장은 ”소상공인에게 꼭 필요한 노무·세무·마케팅 내용을 한 자리에서 배울 수 있도록 현장의 목소리를 반영했다”며 “혼자서 감당해왔던 경영의 부담을 덜고, 보다 안정적인 사업 운영으로 이어질 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“교육·교통·일자리 대개혁… 떠나지 않아도 되는 도

오언석 도봉구청장

성동구, 전국 첫 고시원 ‘친환경·고효율 보일러 교

14일 정원오 구청장 보일러 교체 현장 방문 가스·전기안전공사 등 합동 안전 점검 실시

이승로 성북구청장, 설 연휴에도 쉼 없는 현장 점검

설 연휴 주민 편의 위한 무료개방 주차장 점검 보건소 등 연휴 기간 운영 의료기관 방문

경로당부터 언덕길까지… ‘골목 구청장’의 금천 한

유성훈 구청장 구석구석 행보

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr