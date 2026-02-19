정원오 尹 무기징역에 “이번 판결 끝 아냐…심판의 시작”

서울Pn

“특검의 즉각 항소와 상급심 엄정 판단 기다릴 것”
같은 당 시장 후보군 지적에 글 삭제 후 다시 올려


  •
정원오 성동구청장, 서울 시내버스 준공영제 정책토론회 참석
정원오 성동구청장이 지난 3일 국회도서관에서 더불어민주당 이해식·채현일 의원이 연 서울시 시내버스 준공영제 정책토론회에 토론자로 참석하고 있다. 연합뉴스


정원오 서울 성동구청장이 19일 윤석열 전 대통령에 대해 법원이 1심에서 무기징역을 선고한 것과 관련해 “이번 판결은 끝이 아니다. 심판의 시작”이라고 말했다.

더불어민주당의 서울시장 후보군 중 앞서나가는 것으로 평가되는 정 구청장은 이날 페이스북에 올린 글에서 “오늘 1심 판결은 사법 절차가 시민의 뜻을 받든 결과”라면서 이 같이 밝혔다.

그는 “(1심 판결이)헌법을 유린하고 민주주의의 토대를 뒤흔든 내란, 그 죄의 무게를 온전히 담아냈는지 묻지 않을 수 없다”면서 “특검의 즉각 항소와 상급심의 엄정한 판단을 기다리겠다”고 덧붙였다.

정 구청장은 또 “헌법과 법치의 원칙이 다시 한번 확인됐다. 내란의 밤, 두려움 없이 거리로 나섰던 시민의 뜻은 분명했다”면서 “주권자의 힘은 위대하다. 위대한 시민과 함께 더 나은 미래로 나가겠다”고 강조했다.

앞서 정 구청장은 1심 판결에 대해 별도의 판단 없이 “시민의 뜻을 받든 결과”라는 내용으로만 글을 올렸다가 민주당 내에서 성토가 쏟아지자 글을 삭제한 뒤 다시 올렸다. 그는 다시 올린 글에서 특검의 즉각 항소와 상급심의 엄정한 판단을 기다리겠다는 입장을 추가했다.

삭제 전 정 구청장이 올린 글에 대해 서울시장 출마를 선언한 박홍근 의원은 “내란을 막기 위해 선봉에 섰던 서울시민의 뜻과는 동떨어진 인식 아닌가”라고 했고, 박주민 의원은 “(시민의 뜻을 받든 결과라는)정원오 구청장님의 견해에 동의할 수 없다”면서 “국민적 신뢰를 회복하기 위해서는 “사형선고”말고는 답이 없다”고 지적했다.

박재홍 기자
