서울시 “청년·신혼부부 내집마련 대출 부담, 최대 1억 늘어..신용 보강 필요”

서울시 주거실태조사 바탕으로 무주택 실수요 분석



서울시청사 전경. 서울시 제공

정부의 부동산 대책에 따른 금융 규제로 내집 마련을 위한 대출 가능 금액이 청년은 6000만원, 신혼부부는 1억원 줄었다는 서울시의 분석이 나왔다.시는 지난해 말 발표된 ‘2024 서울시 주거실태조사’를 바탕으로 부동산 대출 규제가 무주택 실수요 가구에 미치는 영향을 분석한 결과를 22일 발표했다. 2024년 7월~12월 가구별 대표성을 지닌 1만 5000가구에 대해 진행한 조사 결과를 전체 가구에 대입하는 방식이다.‘내집 마련 필요성이 있다’는 가구는 무주택 가구(216만가구)의 76%인 165만가구로 추산됐다. 청년 실수요 가구는 89만, 신혼부부 실수요 가구는 21만 가구다. 청년 실수요 가구의 연평균 소득은 4226만원, 평균자산은 1억 8000만원이었다. 신혼부부 실수요 가구는 연평균 소득 6493만원, 평균 자산 3억 3000만원으로 조사됐다.특히 지난해 정부의 10·15 주택시장 안정화 대책 이전 대비 대출 가능 금액은 청년 가구가 평균 6000만원, 신혼부부는 1억원 줄어든 것으로 분석됐다. 평균 자산을 고려하면 내집 마련을 위해 청년층은 자산의 40%, 신혼부부는 자산의 30% 가량을 추가로 마련해야 한다는 의미다. 규제 전후의 주택담보대출비율(LTV), 총부채원리금상환비율(DSR) 등을 적용한 대출 가능 금액 최소치를 비교한 결과다.주거실태조사에서 5년 내 이사를 계획하는 가구 중 47.1%는 ‘아파트 이동’을 희망했다. 다만 아파트 평균 매매가는 권역별로 8억 6000만원부터 20억 8000만원이었다. 시는 평균 매매가격 대비 실수요자의 자산 규모가 낮아 주택 면적이나 품질을 조정하거나 다른 지역 이주를 고려하는 등 자가 진입 시점을 늦추는 요인이 될 수 있다고 분석했다.서울시 관계자는 “실거주 목적의 청년, 신혼부부의 주택 구매를 확대해 주기 위해서는 신용 보강 등 추가적 지원이 필요하다”고 했다.서유미 기자