서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울시, ‘상황읽는 생성형 AI’ CCTV 도입

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 3·1절 맞아 태극기 거리·태극기 트리

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서초, 주민 숙원 해결… 405번 버스, 동산로

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

10번의 주민설명회 거쳐 ‘도심 속 숲 공원’으로

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

용산구 문화행사 정보, ‘용산문화달력’에서 한 눈에

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

공연·전시·체험 등 문화행사 정보 ‘달력형’

서울 용산구는 용산구와 용산문화원, 용산역사박물관 등 유관 기관이 운영하는 다양한 문화행사 정보를 한눈에 확인할 수 있는 온라인 기반 ‘용산문화달력’을 선보인다.


  •
서울 용산구 홈페이지에 마련된 ‘용산문화달력’. 용산구 제공


22일 구에 따르면, 용산문화달력은 용산구 전역에서 열리는 공연, 전시, 체험 프로그램 등 각종 문화행사 정보를 달력 형태로 통합 제공하는 서비스다. 주민들은 시기별·분야별로 행사 정보를 보다 쉽고 편리하게 확인할 수 있다.

용산문화달력은 용산구청 홈페이지에서 ‘분야별 정보 > 문화/전통/관광 > 용산문화달력’ 경로에서 접속할 수 있으며, 개인용 컴퓨터(PC)와 모바일에서 모두 이용할 수 있다. 달력 화면에서 날짜별 행사 일정을 확인할 수 있고, 행사명을 클릭하면 행사 개요, 일정, 장소 등 상세 정보도 확인할 수 있다.

용산구는 주민 이용 편의를 높이기 위해 구 소식지와 디지털 게시판 등에 정보무늬(QR코드)를 활용한 온·오프라인 연계 홍보를 추진할 계획이다.

박희영 구청장은 “앞으로도 주민들의 문화생활 접근성을 높이고, 용산의 다양한 문화자원이 널리 알려질 수 있도록 지속적으로 운영·보완해 나가겠다”고 말했다.


서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

16조 들여 경제지도 바꾼다… 오세훈 “새로운 강북

서울 ‘다시, 강북전성시대 2.0’

은평구미래교육센터 온빛, 세계적인 과학자 키운다[현

개관식 참석한 김미경 구청장

‘AI 공존도시’ 선도하는 동대문

대학과 손잡고 AI 교육·인재 양성 의료·안전 분야도 시범 적용 추진

‘전국 최초 구립 아이돌’ 강북 앤츠, 마음도 따뜻

구청 직원·아나운서·주민으로 구성 전국노래자랑 상금, 장학재단 기부

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr