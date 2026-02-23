서울Pn

검색

휴머노이드 17종 DDP에 모인다…서울시 ‘서울A

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

중장년 이직·전직·재취업?… 서울이 ‘몽땅’ 책임

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구청·보건소·구의회 한곳에… 영등포, 신청사 본격

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

강북, 소상공인에 도로점용료 25% 감면

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

2026년 평택시 가족봉사단, 발대식 갖고 힘찬 출발

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

‘2026년 평택시 가족봉사단’이 21일 발대식을 갖고, 올해 활동의 힘찬 출발을 알렸다. (평택시 제공)


‘2026년 평택시 가족봉사단’이 21일 발대식을 갖고 올해 활동의 힘찬 출발을 알렸다. 이번 봉사단에는 14가족 46명이 참여한다.

발대식에서 봉사단원들은 ‘지속 가능한 봉사의 시작, 가족이 함께 준비하는 첫걸음’을 주제로 한 자원봉사 맞춤형 교육을 받았다. 단원들은 단순한 봉사활동을 넘어 가족 간 대화와 활동으로 배려와 나눔의 진정한 의미를 배우고 가족의 소중함을 공유했다.

또한 참여 가족들은 ‘봉사’와 관련된 단어를 직접 만들어보고, 일상에서 실천할 수 있는 작은 나눔을 적어보며 봉사를 특별한 일이 아닌 생활 속 습관으로 확장해보는 경험을 했다.

손영희 평택시자원봉사센터장은 “가족봉사단은 2026년 진행되는 다양한 주제의 활동을 통해 지역사회와 함께 성장하는 나눔을 실천하게 된다”며 “앞으로 가족이 함께 배우고, 일상에서 자원봉사 문화가 정착되기를 기대한다”고 밝혔다.

평택시 가족봉사단은 오썸플렉스, 평택민요보존회, 농업생태원 등에서 다양한 활동을 펼쳐나갈 예정이다.


안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

광진구, 삶을 풍요롭게 하는 ‘2026년 달라지는

휴머노이드 17종 DDP에 모인다…서울시 ‘서울AI

완전 자율형 민첩 로봇 ‘우치봇’ 공개 28일부터 3월 1일까지

성북 정릉3동 주민자치 거점 오픈… 지역공동체 활력

지상 2층 99㎡ 주민센터 별관 개관 대학생·주민 소통·교류 공간 활용

교육환경 만족도 1위 서대문… 구청장, 학부모들과

이성헌 구청장 ‘공유회’ 참석

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr