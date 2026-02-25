수원특례시, 도시 개발로 끊긴 ‘수원팔색길’ 복원



수원팔색길

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

수원특례시(시장 이재준)는 수원 전 지역 수원팔색길 구간에서 도시개발로 단절된 노선을 복원하고 노후 이정표와 시설물을 교체하는 ‘수원팔색길 종합정비’를 5월까지 추진한다.시는 당수지구 개발 등 도시개발로 끊긴 구간을 연결하고, 확대된 광역철도망과 버스 노선을 걷기 여행과 연계하기 위해 이번 사업을 마련했다. 끊김 없이 안전하게 팔색길을 이용할 수 있도록 노선 체계를 정비한다.노선은 매실길·도란길·수원둘레길을 중심으로 조정한다. 매실길은 단절 구간에 우회로를 신설하고, 도란길은 기존 차도 노선을 공원 노선으로 변경한다. 수원둘레길은 원천리천 정비로 끊긴 구간에 우회로를 마련한다.시설도 정비한다. 시는 노후화된 이정표 115개를 전면 교체하고, 안내판에 큐알(QR) 코드를 부착해 지도 서비스를 강화한다. 벤치와 쉼터 등 노후 시설물도 함께 새롭게 단장한다.이와 함께 정보 서비스를 개선한다. 노선별 주요 지점에 대중교통 연계 정보를 제공하고, 홈페이지와 큐알(QR) 코드를 활용한 길 찾기 서비스를 연동한다. 최신 노선도는 지난 1월 홈페이지에 반영했다.안승순 기자