서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

종로구, 독립운동가 후손과 ‘107년 전 만세’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘사업성 보정계수’로 서울 정비사업 57곳 물꼬

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 강서구 화곡동 전국 최대 정비사업 시동…59

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서초 40년 숙원 결실… 청담고, 잠원동 옮겨 개

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

새 학기 어린이들 안전 지킨다…강북구, 초등학교 주변 불법광고물 집중 단속

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

다음 달 27일까지 어린이보호구역 일제 점검


  •
강북구청 직원 등으로 구성된 점검반과 강북경찰서 관계자들이 지난 24일 영훈초 앞 불법광고물을 정비하고 있다. 강북구 제공


서울 강북구가 개학을 맞아 초등학교 주변 어린이보호구역의 불법광고물 정비에 나선다고 26일 밝혔다.

구는 학생들의 안전한 통학 환경을 확보하고 쾌적한 학교 주변 환경을 조성하기 위해 다음 달 27일까지 영훈초를 포함한 14개 초등학교 어린이보호구역 전 구간을 집중 단속한다.

점검 대상은 불법 현수막과 벽보, 에어라이트형 입간판, 노후·훼손 간판 등 보행자 통행을 방해하거나 안전을 위협하는 광고물이다. 구는 지난해 11월 시행된 행정안전부 ‘금지광고물 적용 가이드라인’에 따라 어린이보호구역 내 설치가 금지된 정당 현수막을 중점 정비할 계획이다.

통행량이 많은 상가와 유흥업소, 숙박시설 인근을 중심으로 낡고 오래된 간판에 대한 안전 점검도 함께 실시해 강풍이나 폭설 등 기상 악화로 인한 사고 예방에도 힘쓴다. 또 어린이보호구역 외 지역이라 하더라도 학생들이 통학 시 자주 이용하는 인접 구간은 점검 대상에 포함한다.

이번 점검은 건설관리과 광고물관리팀 직원과 민간 용역 인력 등 2개 반 10명으로 구성된 점검반이 맡아 진행한다. 구는 등하교 시간대에 맞춘 중점 단속으로 실효성을 높일 계획이다. 현장에서는 우선 자진 정비를 안내하되, 반복적인 위반이나 안전사고 우려가 있는 광고물에 대해서는 강제 철거와 과태료 부과 등 행정 조치를 병행할 예정이다.

구 관계자는 “학교 주변 불법광고물은 도시 환경을 해칠 뿐 아니라 어린이 안전과 밀접하게 연관된 문제”라며 “새 학기를 맞아 보다 촘촘한 점검과 관리를 통해 아이들과 구민 모두가 안심할 수 있는 거리 환경을 조성하겠다”고 말했다.

송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr