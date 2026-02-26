“올해 도약할 청년 찾아요”…은평구, 2026년 청년 일자리사업 참여자 모집

다음 달 5일까지 공고 및 접수



은평구 2026년 청년 일자리사업 참여청년 모집 홍보물. 은평구 제공

서울 은평구는 ‘2026년 청년 일자리사업’에 참여할 청년 5명을 다음 달 5일까지 모집한다고 26일 밝혔다.이 사업은 지역 내 기업과 연계해 청년에게 실질적인 일 경험을 제공하는 구의 대표 고용 지원 사업이다. 구는 청년의 경제활동 참여를 돕고 직무 역량을 높이기 위해 이를 추진하고 있다.모집 대상은 공고일 기준 은평구에 거주하는 19세 이상 39세 이하 미취업 청년이다. 지원자는 전공이나 희망 진로 등을 고려해 원하는 분야에 지원할 수 있다.선발된 청년은 오는 4월 1일부터 11월 30일까지 8개월간 은평구에 있는 5개 기업에서 근무한다. 이들은 올해 은평구 생활임금인 월 253만 3290원의 급여와 4대 보험, 취업 역량 강화 교육을 지원받는다.선발 절차는 서류 심사와 면접 심사 순으로 진행된다. 구는 지원 동기, 직무 이해도, 관련 업무 전문성 등을 종합적으로 고려해 적격자를 선발할 계획이다.접수는 다음 달 5일 오후 6시까지다. 구청 청장년희망과로 방문하거나 전자메일로 신청서를 제출하면 된다. 자세한 내용은 구청 누리집 채용 공고 게시판에서 확인할 수 있다.김미경 은평구청장은 “청년들이 실질적 업무 경험을 쌓으며 미래를 설계할 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “청년들의 직무 경쟁력을 높이고 취업이라는 결실로 이어지는 계기가 되길 바란다”고 말했다.송현주 기자