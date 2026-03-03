여수시 금오도·낭도, ‘섬-기업 상생관광 프로젝트’ 선정

한국관광공사와 업무협약 체결, 기업 협업으로 체류형 관광 활성화
|여수시 화정면 낭도 전경.
전남 여수시가 한국관광공사가 주관하는 ‘섬-기업 상생관광 프로젝트’에 금오도·낭도 등 2개 섬이 최종 선정돼 지난 27일 한국관광공사와 업무협약을 체결하고 체류형 섬 관광콘텐츠 실증사업을 본격 추진한다.
이번 공모사업은 체류형 관광콘텐츠를 개발·실증하는 사업으로 섬별 여행사ˑ관광벤처 등 2~3개 기업을 매칭해 프로그램을 공동 기획·운영한다.
이번 프로젝트는 섬 관광의 콘텐츠 경쟁력을 높이는 동시에 지역 상생 기반의 운영모델을 구축하는 것을 목표로 한다.
금오도와 낭도에서는 자연 자원을 활용한 아웃도어 활동과 마을 기반 체험, 워케이션·요트 프로그램 등 체류형 관광을 중심으로 둘레길·카약, 로컬 팜파티 등 다양한 체험과 소비가 연계되는 프로그램으로 방문객이 즐길 수 있도록 구성됐다.
시 관계자는 “이번 선정은 민간기업과의 협업을 통해 여수 섬 관광을 체류형 콘텐츠 중심으로 전환하는 계기”라며 “금오도와 낭도가 가진 매력을 바탕으로 방문객 만족도를 높이고 지역과 기업이 함께 성장하는 상생 모델을 만들어가겠다”고 말했다.
특히 섬박람회 기간에는 섬박람회 방문 수요가 섬 관광으로 자연스럽게 이어질 수 있도록 금오도·낭도 연계 관광 프로그램을 운영해, 관광객들이 섬박람회 관람과 함께 섬 현장에서 다양한 체험 콘텐츠를 직접 즐길 수 있을 것으로 기대된다.
한편, 공모사업에는 전국 대표 섬 8개소가 최종 선정됐으며 여수 금오도, 낭도를 비롯해 화성 제부도와 국화도, 보령 원산도, 통영 용호도와 상도, 서귀포 가파도가 포함됐다.
여수 류지홍 기자
