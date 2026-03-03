여수시 금오도·낭도, ‘섬-기업 상생관광 프로젝트’ 선정

한국관광공사와 업무협약 체결, 기업 협업으로 체류형 관광 활성화

여수시 화정면 낭도 전경.

전남 여수시가 한국관광공사가 주관하는 ‘섬-기업 상생관광 프로젝트’에 금오도·낭도 등 2개 섬이 최종 선정돼 지난 27일 한국관광공사와 업무협약을 체결하고 체류형 섬 관광콘텐츠 실증사업을 본격 추진한다.이번 공모사업은 체류형 관광콘텐츠를 개발·실증하는 사업으로 섬별 여행사ˑ관광벤처 등 2~3개 기업을 매칭해 프로그램을 공동 기획·운영한다.이번 프로젝트는 섬 관광의 콘텐츠 경쟁력을 높이는 동시에 지역 상생 기반의 운영모델을 구축하는 것을 목표로 한다.금오도와 낭도에서는 자연 자원을 활용한 아웃도어 활동과 마을 기반 체험, 워케이션·요트 프로그램 등 체류형 관광을 중심으로 둘레길·카약, 로컬 팜파티 등 다양한 체험과 소비가 연계되는 프로그램으로 방문객이 즐길 수 있도록 구성됐다.시 관계자는 “이번 선정은 민간기업과의 협업을 통해 여수 섬 관광을 체류형 콘텐츠 중심으로 전환하는 계기”라며 “금오도와 낭도가 가진 매력을 바탕으로 방문객 만족도를 높이고 지역과 기업이 함께 성장하는 상생 모델을 만들어가겠다”고 말했다.여수시는 한국관광공사와의 협의를 거쳐 기업 매칭을 확정하고 선정된 기업과 함께 프로그램을 고도화해 단계적으로 실증 운영할 계획이다.특히 섬박람회 기간에는 섬박람회 방문 수요가 섬 관광으로 자연스럽게 이어질 수 있도록 금오도·낭도 연계 관광 프로그램을 운영해, 관광객들이 섬박람회 관람과 함께 섬 현장에서 다양한 체험 콘텐츠를 직접 즐길 수 있을 것으로 기대된다.한편, 공모사업에는 전국 대표 섬 8개소가 최종 선정됐으며 여수 금오도, 낭도를 비롯해 화성 제부도와 국화도, 보령 원산도, 통영 용호도와 상도, 서귀포 가파도가 포함됐다.여수 류지홍 기자