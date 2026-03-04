서울Pn

검색

서울시, 소상공인 ‘다시서기 프로젝트’ 상시 모집

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 중구, ‘BTS 컴백’ 전방위 대응…“체류

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

성북구 청년 스마트창업센터 문 연다…청년 창업 거

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

은평구, 지자체 혁신평가 서울 자치구 중 유일 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“강남구 쓰레기 다이어트에는 요요가 없어요”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

건강한 자원순환 웰쓰 캠페인 연중 추진


  •
서울 강남구 제공


서울 강남구는 쓰레기 감축을 위한 ‘건강한 자원순환, 웰쓰’ 캠페인을 연중 추진한다고 4일 밝혔다.

강남구의 연간 생활폐기물 발생량은 9만 3075t으로 서울시 25개 자치구 가운데 가장 많다. 구는 일상에서 1년 동안 1인당 종량제봉투 1개(10ℓ) 상당의 쓰레기 줄이기를 목표로 삼았다. 종량제봉투에 섞여 배출되는 폐비닐(혼합 배출 13.2%)을 12% 이상 자원화해 연간 1238t(1.5%) 이상 생활폐기물을 줄인다는 계획이다.

‘웰쓰’는 ‘잘(Well)-쓰레기 버리기’를 합친 이름이다. 구는 기존 폐기물 감축 사업이 종료된 뒤 발생량이 다시 늘어나는 ‘요요 현상’을 방지하기 위해, 결과 중심의 단기 감량이 아니라 과정과 환경을 함께 바꾸는 ‘자원순환 웰니스’ 방식으로 캠페인을 설계했다.

이를 위해 ▲참여 ▲교육 ▲현장 ▲환경 등 4개 분야에서 캠페인을 운영한다. 조성명 강남구청장은 “수도권 생활폐기물 직매립 금지의 해법은 분리배출 활성화를 통한 자원화와 생활 쓰레기 원천 감축”이라면서 “폐기물 감축과 자원순환 활성화를 함께 추진해 ‘폐기물 완전 자립 도시 강남’을 실현하겠다”고 말했다.


김동현 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정원오 성동구청장 마지막 결재는 ‘구민 안전’

12년 구정 여정 마무리

강서구, 중소기업·소상공인 위한 275억원 ‘희망금

업체당 최대 5000만원 대출 우리·하나·신한은행, 새마을금고 등 공동출연

북아현·충현동 잇는 ‘과선교’… 서대문 12년 염원

경의선에 단절됐던 같은 생활권 착공 3년 만에 차량·보행자 통행 금화터널 위 도로 개설도 마무리 이성헌 구청장 “마을·마음의 소통”

종로구, 민관협력으로 재난 대응 골든타임 잡는다

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr