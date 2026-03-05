도봉구, ‘세바시’ 2차 강연회 진행

서울Pn

유준상, 홍정기 원장, 강철원 사육사 등 참여


  •
세바시 15주년 특집 강연회.
도봉구 제공


서울 도봉구는 오는 19일 도봉구청 선인봉홀에서 세바시(세상을 바꾸는 시간 15분) 15주년 2차 특집 강연회가 열린다고 5일 밝혔다.

이번 강연회에는 배우 유준상, 차의과학대학교 스포츠의학대학원 홍정기 원장이 나서 본인의 경험을 바탕으로 한 삶의 방향과 가치에 대해 말한다.

또 에버랜드 강철원 사육사, 마음챙김 명상앱 ‘마보’ 유정은 대표, 트렌드코리아 이수진 연구위원이 참여해 각자의 분야에서 겪은 경험과 생각을 공유한다.

행사는 ‘세상을 바꾸는 시간 15분’이 주최·주관하며, 구는 조례에 따라 강연회 장소인 선인봉홀을 제공하고 행사 홍보를 지원한다.

강연회에 관심 있는 누구나 참여할 수 있으며, 신청은 오는 16일까지 세바시 공식 홈페이지에서 하면된다. 신청한 인원 중 400명을 추첨해 선정하며, 당첨자에게는 참여확인 문자가 전송된다. 최종 티켓은 참여확인 문자에 삽입된 링크에 응답해야 전달받을 수 있다.

지난달 11일 열린 1차 강연회에는 배우 박신양, 구혜선 등이 강연자로 나섰다.

유규상 기자
