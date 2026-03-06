서울시복지재단, KMI한국의학연구소와 청년·장애인 180명 무료 건강검진

2016년부터 취약계층 대상 무료 건강검진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시복지재단은 KMI한국의학연구소와 함께 취약계층 180명의 무료 건강검진을 실시한다고 6일 밝혔다.2016년부터 KMI와 경제적 어려움을 겪는 청년과 장애인 등 취약계층 1300여명에게 무료 건강검진을 지원해 온 재단은 올해 서울시 ‘희망두배 청년통장’ 참가자 130명과 ‘장애인 자립생활주택’ 입주 장애인 50명, 총 180명에게 무료 건강검진을 제공한다.국가건강검진 항목 이외에 추가 비용이 드는 항목(14~17종)에 대한 검진이 무료로 제공되며, 오는 6월까지 광화문·여의도·강남에 위치한 KMI 서울센터 총 3곳에서 진행된다. 대상자들은 기초 검사를 비롯해 초음파 검사, 정신·인지기능 평가까지 포함된 ‘화이트 프로그램’을 통해 종합적으로 건강 상태를 점검받게 된다.정은정 서울시복지재단 금융복지센터장은 “KMI와 10년 넘게 이어온 장기적인 협력 덕분에 서울에 거주하는 청년과 장애인이 스스로 건강을 챙기고 자립의 기틀을 다지는 데 전념할 수 있었다”며 “앞으로도 취약계층의 삶을 돌보는 다양한 자원을 발굴해 지원하겠다“고 밝혔다.박재홍 기자