서울런, 사회적응 쉽지 않은 청년들 대상 전문가 특강

교육격차 해소를 목적으로 서울시가 운영하는 무료 온라인 교육 플랫폼인 서울런에서 대학생과 사회 청소년들의 적응을 돕는 전문가 특강을 개최한다.시는 오는 14일과 26일 총 2회에 걸쳐 소통 전문가 이호선 숭실사이버대 특임교수, 김경일 아주대 교수와 함께 ‘서울런 커뮤니케이션 특강’을 개최한다고 6일 밝혔다. 온라인(줌)으로 개최되는 이번 특강은 “어떻게 말해야 하는가”를 설명하는 데 그치지 않고, 참가자가 직접 말하고 반응하며 익히는 양방향으로 운영된다. 참가자들은 특강 중 실시간 질의응답을 통해 평소 조직 생활에서 느꼈던 소통의 어려움을 전문가와 직접 나누고 개별적인 피드백을 받을 수 있다.1차 강연은 이 교수가 사회에 첫발을 내딛는 소통의 비밀’을 주제로 상사와 원활하게 소통하는 구체적인 방법과 조직 내 신뢰 형성 기술을 집중적으로 강의한다. 사회 진입 초기 청년들이 겪는 ‘관계 스트레스’와 ‘의사 표현의 어려움’을 완화할 수 있는 실질적인 대화법을 다룬다.26일 2차 강연은 김 교수가 ‘일잘러의 핵심, 대화의 심리’를 주제로 동료와의 협업을 이끄는 공감과 경청의 기술과 타인의 마음을 얻는 설득 전략 등 일을 잘하게 만드는 대화의 기술을 전수한다. 특히 인공지능(AI) 시대 정보 과잉 환경에서 ‘핵심을 정리하고 구조화하는 능력’의 중요성을 강조하고, 이를 조직 내 원활한 소통으로 연결하는 방법을 구체적 사례를 통해 설명할 계획이다.참여 신청은 지난달 25일부터 서울런 홈페이지를 통해 모집 중이다. 정진우 시 평생교육국장은 “사회에 첫발을 내딛는 청년들에게는 상사·동료와의 관계 형성과 원활한 소통이 조직 적응의 중요한 요소”라며 “전문가들이 전하는 실전 노하우를 통해 우리 청년들이 조직 내에서 안정적으로 자리 잡고 협업 역량을 강화하는 계기가 되길 기대한다”라고 말했다.박재홍 기자