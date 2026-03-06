완도군, ‘체류형 해양 치유프로그램’ 운영

최대 5박 6일까지 프로그램 다양, 비용 최대 70% 지원



완도해양치유센터 전경.

전남 완도군이 4월부터 해양 치유 활성화 및 효과 검증과 생활 인구 확대를 위해 ‘장기 체류형 해양 치유 프로그램’을 운영한다.이번 프로그램은 바다, 숲, 섬 등 완도 전역을 하나의 치유 공간으로 활용해 해양 치유와 해양 기후 치유, 산림치유, 섬 투어, 전복 채취 등 해양 활동, 치유 식단 체험 등이 진행된다.치유프로그램 일정은 1박 2일부터 최대 5박 6일까지이며 관광 동선이 아닌 신체적, 심리적 회복의 흐름에 맞춰 해양 치유가 필요한 체험객들이 참여할 수 있도록 프로그램을 구성했다.특히 2박 3일 특화형 프로그램은 맨발 걷기, 캠핑 리트릿(Retreat), 가족 특화 프로그램, 번 아웃 극복, 치유 푸드 등 완도에서만 체험할 수 있는 자연환경과 해양 치유를 결합한 테마형 콘텐츠로 운영한다.또 스트레스와 우울, 수면 장애, 근골격계·대사 질환 등 건강관리가 필요한 사람을 위한 치유형 프로그램도 마련했다.완도군은 치유객의 증가 수요를 반영해 참가자들의 부담을 덜기 위해 비용을 30%에서 최대 70%까지 지원할 예정이다.또 이번 체류형 해양 치유프로그램에서는 치유 효과도 검증한다.참가자들은 프로그램 참가 전후 건강 상태와 심리 지표, 생체 데이터 등을 측정하며 치유 효과를 확인할 수 있다.군은 이번 프로그램의 데이터를 바탕으로 체류형 해양 치유프로그램 효과를 확인하고 표준화된 운영 매뉴얼을 구축할 방침이다.이와 함께 완도의 다양한 콘텐츠를 결합한 체류형 치유 관광 상품을 발굴·상품화할 계획이다.체류형 해양치유 프로그램이 활성화되면 생활 인구가 확대되고, 숙박, 음식업 등 지역 상권에도 활력을 불어넣을 수 있을 것으로 기대된다.체류형 해양치유 프로그램 신청 방법 및 기타 자세한 사항은 4월 초 완도해양치유센터 및 완도군 누리집을 통해 공지할 예정이다.완도군 관계자는 “완도의 우수한 치유 자원을 활용한 체류형 해양 치유프로그램이 국민 건강 증진에 도움이 될 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.완도 류지홍 기자