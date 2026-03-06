강동구, 민·관·경 합동 천호 통학로 환경 정비 캠페인

천호로데오거리 진황도로 등 현장 점검

서울 강동구는 개학을 앞두고 어린이와 청소년의 안전한 통학 환경 조성을 위해 민·관·경 합동 통학로 정비 캠페인을 벌였다고 6일 밝혔다.구는 지난달 26일 천호로데오거리 등 천호동 일대에서 도시경관과, 청소행정과, 건강증진과, 천호3동주민센터, 서울강동경찰서(서장 김병주), 천호지구대, 자율방범대, 기동순찰대, 옥외광고물협회 강동구지부 등 100여 명이 참여하는 ‘민·관·경 합동 캠페인’을 진행했다.유해 광고물과 불법 노점·적치물 정비, 쓰레기 무단투기 단속 및 거리 순찰, 금연·절주 안내와 금연구역 단속 등 다양한 위해 요인을 집중 점검하고 현장에서 즉시 정비를 진행했다.구는 신학기를 대비해 지난해 12월부터 ‘통학로 집중 정비 기간’을 운영하고 있다. 6개 반으로 구성된 단속팀이 진황도로, 천호로데오거리, 구천면로 등 통행이 많은 주요 구간을 중심으로 유해 광고물 정비와 점검 활동을 벌이고 있다.구는 이어 이번 캠페인과 연계해 진황도로 일대의 노후 광고물, 특히 ‘창문 이용 광고물’에 대한 정비도 집중 실시해 3월 중순까지 마무리할 계획이다.이수희 강동구청장은 “천호 지역이 주거 중심지로 탈바꿈하는 중요한 시점에 민·관·경이 한마음으로 어린이와 주민이 안심할 수 있는 통학 환경 조성에 나서 더욱 의미가 크다”라며 “앞으로도 도시 변화에 선제적으로 대응해 구민이 체감하는 품격 있는 주거 환경을 만들어 가겠다”라고 말했다.박재홍 기자