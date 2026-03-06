전남도, 수도권 여행사와 관광객 유치 머리 맞대

무안공항 재개항과 여수세계섬박람회 대비 협력방안 논의
전남도가 여행업계 활성화 및 국내외 관광객 유치 확대 방안 모색을 위해 6일 서울 용산역에서 수도권 협력여행사 초청 간담회를 개최했다.
전남도와 전남관광재단이 공동주최한 이날 간담회에는 관광객 유치 실적 및 마케팅 능력 검증을 거쳐 지난달 선정된 전남도 협력여행사 25개 사가 참여했다.
도는 여수세계섬박람회 성공개최를 위한 협력을 당부하고 ‘2026 전남 섬 방문의 해’와 관련해 섬 반값 여행과 주민과 함께하는 섬 트레킹·캠핑 등 프로그램을 설명하며 협력 방안을 논의했다.
또 미식·웰니스·정원·사찰 등 주력 여행상품과 펫트레블(반려견 동반여행)·파크골프 힐링여행 등 신규 트렌드 여행상품에 대한 관광객 유치 협조를 요청했다.
특히 무안공항과 관련해서는 조속한 재개항을 위한 전남도 차원의 노력과 정부 동향을 상세히 안내하는 한편 재개항에 대비한 노선 확대 전략 및 인바운드·아웃바운드 관광객 유치 방안 등에 대해 심도 있게 논의했다.
무안 류지홍 기자
