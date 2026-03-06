오세훈 “용산국제업무지구 주택 1만가구, 미래 잃어버리는 선택”

용산국제업무지구 국회 토론회에서 밝혀

“양을 늘리는 대신 질을 포기한 주거정책”



개회사하는 오세훈 서울시장

오세훈 서울시장이 6일 국회 의원회관에서 국민의힘 권영세 의원과 서울시가 연 용산국제업무지구 관련 정책 토론회에 참석해 개회사하고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장은 정부가 추진하는 주택공급대책에 용산국제업무지구에 주택 1만가구가 포함된 것에 대해 “미래를 잃어버리는 선택”이라며 재차 비판했다.오 시장은 6일 오후 국회의원회관에서 열린 ‘주택 1만호 공급 논란과 올바른 해법 모색을 위한 토론회-용산국제업무지구 ’글로벌 허브‘인가 ’거대 베드타운‘인가’에 참석해 이 같이 밝혔다.오 시장은 “용산국제업무지구는 글로벌기업 유치와 미래 일자리 창출을 위한 핵심 전략 공간으로 ‘글로벌 비즈니스 허브’를 조성한다는 방향은 수년간 논의와 검토 끝에 세운 분명한 원칙”이라면서 “정부의 주택공급 확대 필요성은 공감하나 용산의 전략적 위상 감안하면 무리한 공급 규모 확대는 미래를 잃어버리는 선택이 될 수 있다”고 지적했다.그는 이어 “국토부와 이미 합의된 주택공급 규모는 6000가구로, 서울시는 학교문제 해결 전제하에 합리적 상한선으로 최대 8000가구까지 검토해왔다”며 “대안 없이 1만가구를 밀어붙인다면 학교 신설과 행정절차에 최소 2년 이상이 더 소요되고, 20평대 소형 위주 공급과 1인당 녹지면적 40% 감소 등 주거의 질이 대폭 하락할 것”이라고 강조했다.오 시장은 “양을 늘리는 대신 질을 포기한 주거 정책은 결국 시민의 삶의 질을 빼앗는 결과로 서울시가 키워온 경쟁력을 스스로 깎아내리는 일”이라고 덧붙였다.이날 토론회에는 유석연 서울시립대 교수를 좌장으로 도시계획·주택 분야 전문가와 용산 지역주민 및 인근지역 학부모 등 100여명이 참석했다. 용산이 지역구인 권영세 국민의힘 의원을 비롯해 같은 당 나경원·신동욱 의원 등도 자리에 함께 했다.박재홍 기자