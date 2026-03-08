인천 ‘중봉터널’ 우선협상대상자 선정…2028년 착공

총사업비 3493억원…인천 남부~서북부 통행시간 20분 단축
인천시는 국토연구원이 주관한 평가위원회가 지난 5일부터 6일까지 진행한 종합 심사를 통해 ‘중봉터널 민간투자사업’ 2단계 제안서 평가 결과, 중봉터널㈜을 우선협상대상자로 선정했다고 8일 밝혔다.
중봉터널 민간투자사업은 서구 경서동 경서삼거리에서 왕길동 검단2교차로를 연결하는 총연장 4.567㎞, 왕복 4차로 규모의 지하터널을 건설하는 사업이다. 우선협상대상자가 제안한 총사업비는 3493억원이며, 민간투자방식(BTO-a)으로 추진된다.
특히 지난 2월 이 사업이 ‘제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획(2026~2030)’에 반영되면서 국비 512억원을 확보해 사업 추진에도 탄력이 붙을 것으로 기대된다.
인천시는 우선협상대상자와 올해 말까지 협상을 마무리한 뒤 2028년 착공을 목표로 사업을 본격 추진할 계획이다.
사업이 완료되면 인천의 주요 간선도로망인 중봉대로 단절 구간이 연결돼 인천 남부와 서북부 간 통행시간이 약 20분 단축될 것으로 예상된다. 통행비용도 최대 4230원 절감되고, 봉수대로와 서곶로 등 주변 간선도로의 하루 교통량이 최대 2만 3000대 감소하는 효과가 기대된다.
유정복 인천시장은 “중봉터널 사업은 인천 남북을 연결하는 간선도로망을 완성하는 핵심 기반시설”이라며 “통행시간 단축과 교통혼잡 완화를 통해 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 교통환경 개선을 이루겠다”고 말했다.
한상봉 기자
