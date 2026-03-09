관악 “전월세 사기 예방”… ‘주거 정보 플랫폼’ 운영

계약 전 실거래가·위험 요소 공개

“신축·무허가 건물 정보 사각 해소”



서울 관악구 홈페이지에서 이용할 수 있는 ‘우리동네 지도’ 플랫폼 화면 모습.

관악구 제공

서울 관악구는 전월세 계약 전 실거래가와 위험 요소 등을 확인할 수 있는 ‘우리동네 주거정보 플랫폼’ 운영을 시작했다고 8일 밝혔다. 플랫폼은 임차인이 임대인, 공인중개사와의 정보 비대칭에서 벗어나 적정 거래가격과 위험 요소 등을 파악할 수 있는 선제적 예방 시스템이다.특히 구는 시세 확인이 어려운 신축·무허가 건물에서 전세 사기가 잦은 점을 고려해 건물 실거래가에 대한 정보 사각지대를 해소해 나갈 방침이다. ‘우리동네 지도’는 구청 홈페이지의 ‘전세매매가격’ 탭에서 주거 정보를 제공한다. 지도에는 ▲신축·무허가 건물 정보 ▲주택 전세·매매 가격정보 ▲우리동네 현장상담소 위치 정보 등 데이터를 아이콘으로 시각화했다. 건물에 부여된 아이콘을 클릭하면 ▲건물 기본정보 ▲전세·매매 실거래가 ▲주택 유형 ▲준공 연도 등 상세 정보를 직관적으로 확인할 수 있다.아울러 지정된 공인중개사무소 ‘우리동네 현장상담소’에서는 ▲계약 상담 ▲부동산 권리·시세 분석 등에 대한 상담도 제공하고 있다. 지역 사정에 밝은 ‘주거 안심 매니저’가 계약 전 현장 동행을 한다. 구는 건물번호판에 등록된 QR코드를 인식하면 주거정보 플랫폼으로 연결되는 ‘전세·매매 가격 바로가기 서비스’도 운영 중이다.박준희 구청장은 “안전한 임대차 계약을 통해 주민의 소중한 재산을 보호할 수 있도록 구 차원에서 실효성 있는 전세사기 예방책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.김주연 기자