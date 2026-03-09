서초, AI 스타트업 투자 유치 지원 IR 개최

“AICT 스타트업 2호 펀드도 추진”



전성수 서초구청장이 지난 6일 서초AICT 우수기업센터에서 열린 ‘기업설명회(IR) 데이’에서 축사를 하고 있다.

서초구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 서초구는 지난 6일 서초구 유망 인공지능(AI) 스타트업의 투자 유치를 활성화하기 위한 기업설명회를 열었다고 8일 밝혔다.서초AICT 우수기업센터에서 열린 ‘서초AICT 기업설명회(IR) 데이’에는 100여명이 참석했다. AI 기반 데이터 분석, 로보틱스 등 다양한 분야의 스타트업이 투자자를 대상으로 사업 모델과 기술력, 성장 전략을 소개했다. ‘서초AICT 스타트업 펀드’ 운용사를 포함한 9개 벤처캐피털(VC)이 참여해 발표를 경청하고, 1:1 맞춤형 투자 상담까지 했다.구는 2024년 양재AI특구 지정에 이어 올해 초 양재ICT진흥지구 지정에 따라 AI 산업 생태계를 고도화하기 위한 투자 연계 지원을 강화하고 있다. 행사에서 VC는 여러 기업과 후속 회의를 약속하는 등 구체적인 투자 논의를 이어갈 계획이다.전성수 서초구청장은 “기업들이 연구개발에 전념할 수 있도록 올해 서초AICT 스타트업 2호 펀드 조성도 추진 중”이라며 “서초AICT에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 AI 유니콘 기업이 탄생할 수 있도록 체계적으로 지원해 나가겠다”고 밝혔다.박재홍 기자