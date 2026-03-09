서초, AI 스타트업 투자 유치 지원 IR 개최

서울Pn

“AICT 스타트업 2호 펀드도 추진”


전성수 서초구청장이 지난 6일 서초AICT 우수기업센터에서 열린 ‘기업설명회(IR) 데이’에서 축사를 하고 있다.
서초구 제공


서울 서초구는 지난 6일 서초구 유망 인공지능(AI) 스타트업의 투자 유치를 활성화하기 위한 기업설명회를 열었다고 8일 밝혔다.

서초AICT 우수기업센터에서 열린 ‘서초AICT 기업설명회(IR) 데이’에는 100여명이 참석했다. AI 기반 데이터 분석, 로보틱스 등 다양한 분야의 스타트업이 투자자를 대상으로 사업 모델과 기술력, 성장 전략을 소개했다. ‘서초AICT 스타트업 펀드’ 운용사를 포함한 9개 벤처캐피털(VC)이 참여해 발표를 경청하고, 1:1 맞춤형 투자 상담까지 했다.

구는 2024년 양재AI특구 지정에 이어 올해 초 양재ICT진흥지구 지정에 따라 AI 산업 생태계를 고도화하기 위한 투자 연계 지원을 강화하고 있다. 행사에서 VC는 여러 기업과 후속 회의를 약속하는 등 구체적인 투자 논의를 이어갈 계획이다.

전성수 서초구청장은 “기업들이 연구개발에 전념할 수 있도록 올해 서초AICT 스타트업 2호 펀드 조성도 추진 중”이라며 “서초AICT에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 AI 유니콘 기업이 탄생할 수 있도록 체계적으로 지원해 나가겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
2026-03-09 20면
