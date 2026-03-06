성흠제 서울시의원, ‘대한민국 자랑스러운 베스트대상’ 수상

15년 현장 봉사 기반 생활밀착형 의정활동 평가

고령층 이동·생활 안전 문제 정책·예산·조례로 개선

“현장에서 시작된 문제를 제도 변화로 연결”



도시안전건설위원회 업무보고에서 질의하는 성흠제 의원

서울시의회 도시안전건설위원회 성흠제 의원(더불어민주당, 은평1)은 6일 국회도서관 대강당에서 열린 ‘2025 제10회 대한민국 자랑스러운 베스트대상’ 시상식에서 수상의 영예를 안았다.이번 시상식은 정치·경제·문화·예술 등 각 분야에서 대한민국과 지역사회 발전에 기여한 인물을 선정해 수여하는 상으로 화려한 성과나 단발성 활동이 아니라, 15년 이상 지역 현장에서 이어진 생활밀착형 봉사와 이를 바탕으로 한 의정활동이 함께 평가됐다는 점에서 의미가 있다.성 의원은 은평구의회 의장과 서울시의회 도시안전건설위원회 위원장을 거쳐, 현재는 서울시의회 더불어민주당 대표의원으로 활동하며 의회 운영과 시정 전반을 아우르는 역할을 맡고 있다.특히 10여 년간 민간 봉사조직을 이끌며 취약가정 돌봄, 주거환경 개선, 김장 및 생필품 지원 등 현장 중심의 봉사활동을 꾸준히 이어왔다. 일회성 지원에 그치지 않고, 도움이 필요한 가구를 직접 찾아가 생활 여건을 점검하고, 반복적인 관리와 지원이 가능하도록 봉사 구조를 유지해 온 점이 특징이다.이러한 현장 경험은 이후 의정활동으로 자연스럽게 이어졌다. 봉사 과정에서 확인한 고령층의 이동 불편, 장애인의 생활 안전 문제, 취약가구 주거환경 개선 필요성 등은 행정사무감사와 정책 제안의 주요 과제가 됐고, 정책·예산·조례로 연결되며 실질적인 변화로 이어졌다. 현장에서 확인한 문제를 제도 개선으로 연결해 온 점이 이번 수상의 중요한 평가 요소가 됐다.이러한 활동은 매니페스토 약속대상 2년 연속 수상, 서울시의회 행정사무감사 우수의원상, 지방자치 대상 등 다양한 외부 평가로도 이어졌다. 현장 중심 의정활동의 지속성과 성과가 대외적으로도 확인됐다는 점에서 의미가 있다.성 의원은 “봉사는 보여주기 위한 활동이 아니라, 정책이 어디에서 출발해야 하는지를 알려주는 과정”이라며 “앞으로도 현장에서 확인한 문제를 제도와 정책으로 풀어내는 의정활동에 집중하겠다”고 말했다.온라인뉴스부