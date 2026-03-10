이병윤 서울시의회 교통위원장, 제기동역·정릉천·청량리 일대 현장점검 시행

9일 제기동역 1번 출구 에스컬레이터부터 정릉천 수변공원·황톳길 등 이 위원장 추진 사업 차례로 현장점검

“동대문구 주민의 편의 개선을 위해 더욱 노력할 것”



제기동역 1번출구 공사현장을 점검하고 있는 이병윤 교통위원장과 최영숙 동대문구의회 의원



정릉천 황톳길을 점검하고 있는 이병윤 교통위원장과 최영숙 동대문구의회 의원



청량리 청과물 도매시장 횡단보도를 점검하는 이병윤 교통위원장과 최영숙 동대문구의회 의원

이병윤 서울시의회 교통위원장(국민의힘, 동대문1)은 지난 9일 제기동역 1번출구 에스컬레이터, 정릉천 수변감성공원, 황톳길, 정릉천-청계천 자전거도로, 청량리청과물 도매시장 앞 횡단보도, 고산자로 환경개선사업 구간(광성상가 인근) 등 그 동안 이 위원장이 추진했던 사업 대상지를 차례로 방문하여 사업완성도와 사후 관리실태에 대해 현장점검을 시행했다.현장점검은 이 위원장과 최영숙 동대문구의회 의원이 함께 하였으며 그동안 이 위원장이 추진해 온 교통편의 개선과 환경 개선 사업이 실제 주민 생활에 어떻게 연결되는지 확인하기 위해 마련됐다.특히 이날 현장점검은 단순 방문에 그치지 않고 사업이 계획대로 진행되고 있는지와 동대문구 주민들이 실제로 안전하고 편리하게 이용할 수 있는지, 향후 보완이 필요한 부분은 없는지까지 함께 살피는 데 초점이 맞춰졌다.이 위원장은 먼저 제기동역 1번출구 에스컬레이터 공사 현장을 찾아 서울교통공사 현장 관계자들을 격려하며 준공 전까지 철저한 안전관리가 될 수 있도록 당부했고, 이어 청량리 청과물 시장 앞 횡단보도, 정릉천-청계천 자전거도로, 정릉천 수변감성공원 고산자로 환경개선사업 구간 및 3월 중순 준공 예정인 황톳길 등을 점검하며 추가 보완 사항에 대해서도 논의했다.이 위원장은 “이번에 찾은 현장들은 주민 불편 해소와 생활환경 개선을 위해 지난 3년 반동안 직접 추진해 온 사업들”이라며 “주민편의 사업들은 만드는 데서 끝나는 것이 아니라 주민이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 끝까지 점검하고 보완하는 것이 중요하다”고 말했다.온라인뉴스부