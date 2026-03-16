이상훈 서울시의원 “서울교통공사 사장 인사청문특위 위원 선임 도시철도 전문성과 공공교통 미래 비전 철저히 검증할 것”

11대 전반기 교통위원회 경험 바탕으로 안전한 도시철도와 경영혁신 방안 집중 검증 예정

24일 인사청문회 개최, 시민안전·시민편의 중심의 공공교통 정책능력과 조직 경영능력 청문

“시민이 안심하는 도시철도 환경 조성 위해 사장의 전문역량 송곳 검증할 것”



질의하는 이상훈 의원

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서울시의회 이상훈 의원(더불어민주당, 강북2)이 지난 13일 ‘서울교통공사 사장 후보자 인사청문 특별위원회(이하 특별위원회)’ 위원으로 선임돼 본격적인 후보자 검증에 나선다.이번 특별위원회는 서울시 산하 공기업 중 최대 규모인 서울교통공사의 수장을 검증하기 위해 구성됐으며, 오는 3월 24일 김태균 사장 후보자(전 서울특별시 행정1부시장)에 대한 인사청문회를 개최할 예정이다. 후보자는 경영 능력과 도덕성 전반에 대해 투명하고 객관적인 검증을 받게 된다.이 의원은 11대 서울시의회 전반기 교통위원회 위원으로 활동하며 지하 역사와 차량에 사용된 플라스틱 소재의 화재 위험성을 지적하고 법적 요건을 넘어서는 실질적인 대비책을 강구하는 등 지하철 화재 관련 안전대책을 강화했다. 이어 적정 운영인력 확보를 위해 노력하는 등 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 안전한 도시철도 환경 조성에 주력해 왔다.또한 현재는 우이신설선 국립4.19민주묘지역부터 4호선과 6호선, 7호선과 경춘선, 경의중앙선, KTX가 지나는 상봉역을 잇는 ‘신강북선’ 유치를 추진하는 등 교통 소외지역 해소를 위한 도시철도망 구축에 매진하고 있다.이 의원은 이번 청문회에서 서울교통공사의 누적 부채가 7조원대에 달하는 만성적인 재정적자 상황을 지적하며 이를 타개할 후보자의 구체적인 재무 개선 방안과 노사협력, 중대재해 예방 등 경영혁신 방안을 집중 점검할 계획이다.그는 “서울교통공사는 재정난을 겪는 상황에서 노후시설 개선과 적정인력 확보 등 어려운 과제가 산적해 있어 그 어느 때보다 사장의 조직경영 전문성과 도시철도에 대한 미래비전이 중요하다”며 “후보자가 과연 시민을 섬기는 마음으로 공공교통의 안전을 책임질 적임자인지 시민의 눈높이에서 송곳 검증하겠다”고 포부를 밝혔다.한편 특별위원회는 오는 24일 인사청문회를 마친 후 30일까지 인사청문 경과보고서를 작성하여 서울시로 송부할 계획이다.온라인뉴스부