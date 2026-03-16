직·주·락(職·住·樂) 용인 이동읍에 국내 최대 규모 호수공원 조성



경기도 용인 이동저수지(용인시 제공)

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경기 용인시는 이동저수지 수변공간과 앞으로 만들게 될 송전천 산책로 등을 연결해, 국내 최대 규모의 호수공원을 조성할 방침이라고 16일 밝혔다.이와 관련해 시는 처인구 이동읍 송전리·어비리 일대 483만 6261㎡를 도시공원으로 지정하는 계획을 ‘2035 용인시 공원녹지기본계획’과 ‘2040 용인도시기본계획’에 담아 경기도에 승인을 요청했다.이동저수지는 호수 부분 면적만 269만 7762㎡(약 82만 평), 호수 주변 육상 부분은 213만 8499㎡(약 65만 평)로 수도권에서 가장 큰 저수지다. 호수와 육상 부분을 합한 면적은 현재 국내 최대 호수공원인 수원 광교호수공원 면적(202만 5000㎡)보다 약 2.4배 넓다.시는 이동저수지 하단 수상 구간에 수상스포츠를 즐기거나 수변을 감상할 수 있는 스포츠·레저 공간을 조성할 계획이다. 또 육상에는 복합문화센터와 다목적 체육시설, 온실정원, 호수카페 등을 갖춘 복합문화공간과 시민의 힐링에 도움이 될 체류형 숲속 휴게시설, 수목원, 야영장 등을 갖춘 휴양마당을 두는 방안을 검토 중이다.이상일 시장은 “이동저수지 일대는 1979년 송탄상수원보호구역 지정으로 묶였다가 45년 만인 2024년 12월 규제에서 풀려 그야말로 하얀 도화지 같은 곳”이라며 “지역이 넓고 지형도 완만해 상상력을 잘 발휘하면 시민에게 매우 유익한 다양한 시설과 공간을 만들 수 있다고 보고 연구를 하고 있다”고 말했다.이어 “이동호수공원은 직·주·락(職·住·樂) 개념으로 조성하는 이동읍 공공주택지구(반도체특화신도시)와 첨단 IT 인재들의 활동 무대가 될 이동·남사읍 삼성전자 첨단시스템반도체 국가산업단지의 배후 휴식 공간, 시민을 위한 문화체육 공간을 함께 갖춘 용인의 랜드마크 공원으로 변모할 것”이라고 밝혔다.안승순 기자