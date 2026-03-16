직·주·락(職·住·樂) 용인 이동읍에 국내 최대 규모 호수공원 조성

경기 용인시는 이동저수지 수변공간과 앞으로 만들게 될 송전천 산책로 등을 연결해, 국내 최대 규모의 호수공원을 조성할 방침이라고 16일 밝혔다.
이와 관련해 시는 처인구 이동읍 송전리·어비리 일대 483만 6261㎡를 도시공원으로 지정하는 계획을 ‘2035 용인시 공원녹지기본계획’과 ‘2040 용인도시기본계획’에 담아 경기도에 승인을 요청했다.
이동저수지는 호수 부분 면적만 269만 7762㎡(약 82만 평), 호수 주변 육상 부분은 213만 8499㎡(약 65만 평)로 수도권에서 가장 큰 저수지다. 호수와 육상 부분을 합한 면적은 현재 국내 최대 호수공원인 수원 광교호수공원 면적(202만 5000㎡)보다 약 2.4배 넓다.
시는 이동저수지 하단 수상 구간에 수상스포츠를 즐기거나 수변을 감상할 수 있는 스포츠·레저 공간을 조성할 계획이다. 또 육상에는 복합문화센터와 다목적 체육시설, 온실정원, 호수카페 등을 갖춘 복합문화공간과 시민의 힐링에 도움이 될 체류형 숲속 휴게시설, 수목원, 야영장 등을 갖춘 휴양마당을 두는 방안을 검토 중이다.
이어 “이동호수공원은 직·주·락(職·住·樂) 개념으로 조성하는 이동읍 공공주택지구(반도체특화신도시)와 첨단 IT 인재들의 활동 무대가 될 이동·남사읍 삼성전자 첨단시스템반도체 국가산업단지의 배후 휴식 공간, 시민을 위한 문화체육 공간을 함께 갖춘 용인의 랜드마크 공원으로 변모할 것”이라고 밝혔다.
안승순 기자