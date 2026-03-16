김동연, “경기도 기후 정책이 대한민국의 표준 되도록 하겠다”



16일 시흥근로자종합복지관에서 열린 기후정책 타운홀미팅에서 김동연 경기도지사가 발언하고 있다. (경기도 제공)



16일 열린 기후정책 타운홀미팅에서 김동연 경기도지사가 캠퍼스 리더 대표자들과 출범 선언문을 들고 기념 촬영을 하고있다. (경기도 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김동연 경기도지사가 16일 시흥시 근로자종합복지관에서 ‘도민과 함께하는 기후정책 타운홀 미팅’을 열고 “경기도 기후 정책이 대한민국의 표준이 되도록 하겠다”고 밝혔다.김 지사는 “지난 4년 경기도는 국내적으로도, 국제적으로도 기후정책에 앞장섰고, 진심이었다”며 “경기도의 기후정책 소신과 의지는 ‘경기도는 실천합니다’(실천), ‘경기도는 우리 도민과 함께 일을 합니다’(참여), ‘경기도가 한 것이 대한민국의 표준이 되도록 하겠습니다’(표준) 등 세 가지로 정리할 수 있다”고 말했다.김 지사는 먼저 ‘실천’에 대해 “민선 8기 신재생에너지를 생산한 게 약 1.7GW(기가 와트), 화력발전소 3개 또는 원전 2기에 맞먹는 양을 생산했다”며 “기후격차(기후변화로 인한 위험 노출·피해와 대응능력에서 계층·지역 간 불평등이 커지는 현상)를 해소하기 위해 대한민국에서 최초로 기후보험을 만들어 1423만 도민이 보험에 가입됐고, 이미 수만 명이 혜택을 보고 있다”고 설명했다.‘참여’에 대해서는 “기후행동을 실천하면 포인트를 지급하는 ‘기후행동 기회소득’에 많은 분이 참여하고 있고, 신재생에너지를 만들면 그것으로 주민들의 소득을 드리는 ‘경기RE100 소득마을’도 하고 있다”며 “아울러 오늘 행사, 탄소중립추진단, 기후도민총회 등이 있다”고 덧붙였다.표준에 대해서는 “경기도가 하는 것이 대한민국의 표준이 되도록 하겠다. 경기도가 민선 8기 때 했던 정책 중에서 국민주권정부가 전국으로 확대하겠다면서 채택한 것들이 꽤 여러 개가 있다”며 “경기RE100마을을 햇빛소득마을로 확대하겠다고 했고, 기후보험도 전국으로 확대하겠다고 했다.타운홀 미팅에는 탄소중립 도민추진단, 기후행동 기회소득 참여자, 기후보험 상담콜센터 팀장, 안성시 소동산마을(RE100 소득마을) 이장, 기후테크 스타트업 대표 등 경기도 기후정책의 주역들이 한자리에 모였다. 참가자들은 각 정책의 실제 수혜 사례를 발표하며 기후 정책이 일상에 가져온 긍정적인 변화를 공유했다.이날 행사에서는 기후 위기 대응의 새로운 실천 동력인 ‘기후행동 캠퍼스 리더’ 발대식도 함께 열렸다. 도내 대학교 재학생 100명으로 구성된 캠퍼스 리더는 3월부터 12월까지 경기도 핵심 기후 정책인 ‘기후행동 기회소득’ 사업 홍보 등에 참여한다.타운홀 미팅을 마친 뒤 주요 참석자들은 시화방조제로 이동해 ‘경기 햇빛 자전거길 1호 준공식’에 참석했다.경기 햇빛 자전거길은 자전거도로 위에 태양광 설비를 설치해서 그늘을 만들고, 동시에 전기를 생산하는 경기도형 재생에너지·자전거 인프라 사업이다. 지난해 11월 착공해 이날 준공식을 가진 경기 햇빛 자전거길은 시흥시 시화방조제 자전거길 0.8km 구간에 조성됐다.자전거도로 유휴 부지 상부에 설치된 761.6kW(킬로와트) 규모의 태양광 설비는 도비 투입 없이 전액 민간 자본(SK E＆S SPC)을 유치해 구축한 경기도형 기후경제 상생 모델이다.안승순 기자