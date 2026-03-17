홍국표 서울시의원 “감사의 정원 공사중지 명령, 정치적 과잉 대응 즉각 중단하라”

“공정률 55% 공사 중단 명령, 해빙기 시민 안전까지 위협하는 조치”
“3월 21일 BTS 공연 앞두고 26만 명 밀집 행사장에 공사장 방치… 안전사고에 각별히 유의해야”
서울시의회 홍국표 의원(도봉2, 국민의힘)은 지난 13일 제334회 임시회 제3차 본회의 5분 자유발언을 통해 국토교통부의 ‘감사의 정원’ 공사 중지 명령이 정치적 과잉 대응이라고 강력히 비판했다.
홍 의원은 “국토교통부의 이번 공사 중지 명령은 공정률 55.00%에 달하는 공사를 해빙기가 시작되는 시점에 강제 중단하라는 것”이라며 “이는 시민 안전 측면에서도 매우 우려스러운 조치”라고 지적했다.
특히 공사 중지 명령의 타이밍에 대해 홍 의원은 “이 사업은 2024년 4월부터 추진되어 올해 9월에 착공하였으며, 1년 6개월 동안 국토부는 아무런 이의를 제기하지 않았다”며 “왜 하필 공정률이 55.00%에 달한 지금 공사 중지 명령이 내려진 것인지 납득하기 어렵다”고 강하게 의문을 제기했다. 이어 “이것이 우연이라고 생각하지 않는다”며 정치적 의도가 개입된 것 아니냐는 의혹을 제기했다.
홍 의원은 오는 3월 21일 광화문광장에서 열릴 BTS 공연과 관련한 심각한 안전 우려도 표명했다. 그는 “경찰 추산 약 26만명의 인파가 모일 것으로 예상되는 행사장 한복판에 감사의 정원 공사장이 위치해 있다”며 “세종대왕 동상과 공사장 사이 공간이 좁은 상황에서 안전 펜스까지 설치되면 시민 이동 공간은 더욱 좁아질 수 있어 각별한 안전 대책이 필요하다”고 강조했다.
또한 홍 의원은 이번 BTS 공연이 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계될 예정임을 언급하며 “경복궁과 광화문을 전 세계에 알릴 수 있는 소중한 기회인데, 공사 지연으로 인해 이 기회가 상당 부분 반감될 수밖에 없다”고 안타까움을 표했다.
온라인뉴스부