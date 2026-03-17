신동원 서울시의원, ‘강북횡단 지하도시고속도로 정책협의체’ 위원 위촉

“강북 교통인프라 개선과 도시환경 정비 위한 사회적 합의 이끌 것”



신동원 서울시의원이 정책협의회 위원 위촉후 오세훈 시장과 기념사진을 찍고 있다.

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서울시의회 보건복지위원회 신동원 의원(노원1, 국민의힘)은 지난 16일 서울시가 추진하는 ‘강북횡단 지하도시고속도로 건설 정책협의체’ 발족식에서 정책협의체 위원으로 위촉됐다. 이번 정책협의체는 사업 추진 과정에서 지역 주민 대표, 전문가, 행정기관이 함께 참여해 합리적인 정책 방향을 모색하기 위해 구성됐다.이날 발족식에는 노원·마포·서대문·종로·성북·중랑 등 6개 자치구 시·구의원, 주민 대표를 비롯해 도로교통, 방재안전, 도시개발 분야 전문가, 서울시 재난안전실장, 도로기획관, 도로계획과 관계자, 6개 자치구 건설 관련 국장 등이 함께해 사업 추진 방향을 공유했다.강북횡단 지하도시고속도로 사업은 내부순환로(성산IC~하월곡JCT)와 북부간선도로(하월곡JCT~신내IC) 구간을 6차로 지하도로로 신설하는 대규모 도시기반시설 사업으로, 총사업비 3조 4000억원이 투입되며 2026년부터 2037년까지 추진될 예정이다. 사업이 완료되면 기존 노후 고가도로를 철거하고 지상 도로 확충 및 환경 정비를 통해 강북 지역의 교통 체계를 개선하고 도시 경관을 정비하는 효과가 기대된다.특히 이번 사업은 노원·마포·서대문·종로·성북·중랑 등 6개 자치구를 연결하는 핵심 교통 인프라 사업으로, 강북 지역의 교통 혼잡을 완화하고 노후 고가도로의 기능 저하 문제를 해소하는 동시에 도시 환경 개선을 목표로 추진된다.정책협의체에는 해당 지역 시의원, 구의원, 주민 대표 등 총 67명의 관계자가 참여해 지역 의견을 적극 반영할 예정이다. 협의체는 주민협의체를 통해 지역 주민 의견을 수렴하고, 전문가협의체에서 이를 검토한 뒤 전체 합동회의를 통해 주민설명회와 협의안을 마련하는 방식으로 운영된다.신 의원은 “강북횡단 지하도시고속도로 사업은 강북 지역 교통 인프라를 획기적으로 개선하고 도시 환경을 재정비할 수 있는 중요한 사업”이라며 “정책협의체 위원으로서 지역 주민들의 의견이 충분히 반영될 수 있도록 적극적인 소통과 합의를 통해 최적의 추진 방안을 마련하는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부