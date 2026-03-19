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인천 시민단체·노조 “공항 통폐합 반대”

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정부 ‘지방공항 실패 떠넘기기’ 반발

정부의 ‘공항 통폐합’ 추진에 대한 인천 시민사회·노동계 반발이 거세다. 인천국제공항공사 노동조합, 영종국제도시총연합회 등으로 구성된 ‘인천공항 졸속 통합 반대 시민·노동단체 대책위원회’는 18일 인천시청 앞에서 기자회견을 열고 “정부의 공항 운영 공기업 통폐합은 지방공항 정책 실패의 부담을 인천공항에 떠넘기는 졸속 행정이며 인천과 영종의 미래를 위협하는 중대한 정책 오류”라며 “단호히 반대한다”고 밝혔다.

정부는 최근 인천공항공사와 김포·제주 등 국내 14개 공항을 운영하는 한국공항공사, 가덕도신공항건설공단의 통합을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.﻿ 그러나 인천 지역에서는 인천공항에서 나오는 재원으로 가덕도신공항 건설비를 충당하고 한국공항공사의 적자를 메우려 한다며 반대하고 있다. 지역 경제에 심각한 타격을 가져올 수 있다는 우려다. 대책위는 “공항을 단순 통합하는 방식은 각 공항의 구조적 문제를 해결하지 못한 채 부담만 확대해 공항 산업 전체를 동반 부실 구조로 몰아넣을 위험이 크다”며 “지방공항 적자 보전과 신공항 재정 부담까지 떠안게 된다면 인천공항은 허브공항으로서의 경쟁력이 약화할 수밖에 없다”고 주장했다.﻿


강남주 기자
2026-03-19 19면
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