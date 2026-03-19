경기, 114조 들여 북부주민 삶의 질 바꾼다

김동연 지사 북부 대개발 비전



김동연(가운데) 경기지사와 관계자들이 18일 경기 파주시에서 열린 ‘경기북부 대개발 2040 비전 선포식’에서 기념촬영을 하고 있다.

경기도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도가 경기북부의 지도와 지역 주민의 삶을 실질적으로 바꾸겠다는 내용을 담은 ‘경기북부 대개발 2040 비전’을 발표했다.김동연 경기지사는 18일 성평등 파주 전시·교육관에서 비전 선포식을 열고 4가지 경기북부 개발 계획을 내놨다.먼저 김 지사는 의정부 등 북부와 미군 반환 공여 구역에 첨단산업의 기반을 닦고, 지방정부 최초로 반환 공여지 개발에 직접 재정을 투입해 미래 성장 거점으로 만들겠다고 밝혔다.또 인천 2호선~고양 연장, KTX 파주 연장, SRT 의정부 연장, GTX 동두천 연장 등을 통해 북부 주민의 이동 편의를 높이고 최근 문을 연 포천 경기국방벤처센터를 중심으로 경기북부를 K방위 산업의 핵심 거점으로 육성한다고 약속했다.이와 함께 동북부 혁신형 공공의료원의 시계를 2년 앞당겨 2028년 조기 착공하고 산업단지 조기 분양 지원, 중소기업 금융 지원 등 북부 경제 활성화를 위한 행정 지원을 대폭 강화하겠다고 강조했다.﻿ 경기도는 총 114조원이 투입될 경기북부 대개발 2040 비전이 실현되면 약 160조원의 생산 파급 효과와 68조원의 부가가치 파급 효과가 발생할 것으로 기대한다.김 지사는 “국민주권 정부 출범 이후 경기북부는 새 도약의 전기를 맞았다”며 “대개발 2040 비전을 통해 경기북부의 잠재력을 깨우고 대한민국의 새로운 성장축을 만들겠다”고 강조했다.안승순 기자