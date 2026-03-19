서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울시, ‘1인가구’ 5개년 종합계획 추진

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중구 “BTS공연도 보고 K-패스로 K문화 즐기세

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

청년센터 중 최고 평가…관악구, 청년문화공간 신림

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

노원구, 주민 참여 ‘100만 그루’ 나무 심기

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

관광객 유혹하는 남도 대나무축제

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

담양 대나무축제 5월 1~5일 개최
새달 24일 거제 맹종 대나무축제


  •
야간등이 설치된 전남 담양군 죽녹원 대나무 숲.
담양군 제공


올해 대나무를 주제로 열리는 남부 지역 축제들이 다양한 체험 행사 위주로 프로그램을 구성하고 관람객을 맞이한다.

광주·전남 지역 대표격인 담양 대나무축제는 오는 5월 1일부터 5일까지 닷새간 죽녹원과 종합체육관, 담빛음악당 일원에서 열린다.

경남 거제 맹종 대나무축제는 담양보다 1주일 빠른 다음 달 24일부터 26일까지 사흘간 맹종죽 테마파크 일원에서 개최된다.

담양 대나무축제는 ‘빛나라 빛나, 대나무!’를 슬로건으로 대나무가 전하는 희망의 메시지를 담은 다양한 전시와 공연, 체험 프로그램을 선보인다.

특히 밤까지 즐기는 체류형 축제로 발전시키고자 축제장 곳곳에 대나무 소망등을 비롯해 야간 조명 장식, 관방천 수상 조명, 대숲 속 야간 영화 상영 등 야간 콘텐츠를 대폭 강화했다.

거제 맹종 대나무축제는 대나무 중에서도 가장 굵고 웅장한 맹종죽을 테마로 단순한 관람을 넘어 방문객이 직접 참여할 수 있는 체험형 프로그램이 풍성하다.

죽순이 올라오는 시기인 만큼 죽순 요리 시식, 죽순 채취, 대나무 공예 체험 등을 관람객들이 직접 할 수 있는 기회가 제공된다.

담양 임형주 기자
2026-03-19 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울 역세권 용적률 최대 30% 상향… 9만 200

조합원 분담금 줄고 사업성 개선 재개발 규제 철폐로 기간도 단축 361곳 20만 9000가구 공급 구상 오세훈 “공급이 집값 안정 지름길”

동작구 “효도콜센터 4만콜·효도가게 430곳 돌파”

효도콜센터 기념 사례 공유회 개최 “효도패키지 사업 덕분에 일상생활 편해져”

경로당도 QR 찍고 다녀요… 양천 ‘고령친화도시’

복지장관상 수상… 우수기관 선정 예산 디지털 정산·IoT 혈압계 호평

“성북 ㅁㅁ 어때요?”… 청소년놀터 꾸미는 72인

‘공간 기획’ 청소년 운영위원 위촉

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr