경기도, 돌봄 품앗이 ‘육아 나눔터’ 확대…68→77곳

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경기도가 지역사회 중심의 양육 친화적 사회환경 조성과 양육을 지원하기 위해 24개 시군에서 77개소의 육아나눔터를 운영 중이라고 7일 밝혔다.‘육아나눔터’는 양육자 간 돌봄 품앗이와 다양한 돌봄 프로그램을 제공하는 공간으로, 부모와 자녀 간 유대감 형성과 적극적인 육아 참여를 지원한다. 올해는 여성평등가족부가 운영하는 공동육아나눔터 55개소, 경기도가 자체 운영하는 경기육아나눔터 22개소를 운영해 지난해 68개소에서 9곳이 늘었다.육아나눔터는 상시 놀이공간 운영을 비롯해 장난감·도서 대여, 돌봄 품앗이 활동, 부모·자녀 참여 프로그램 등을 통해 가정의 양육 부담을 완화하고 지역사회 중심 돌봄 문화 확산에 기여하고 있다.무엇보다 가족이 함께 참여하는 체험·놀이 프로그램으로 부모-자녀 관계 증진과 긍정적인 양육 역량 강화에 도움을 주고 있다.2025년 기준 경기도 68개 육아나눔터의 연간 이용 인원은 46만여 명으로 전년(38만여 명) 대비 17% 늘었다. 만족도도 5점 만점에 평균 4.86점으로 만점에 가까웠다.경기도가 자체 운영하는 ‘경기육아나눔터’는 여성평등가족부의 공동육아나눔터 설치 기준(시설 규모, 이용 시간, 이용 연령 등)을 완화해 소규모 육아 공간이 필요한 지역에서도 운영이 가능하도록 도와 시군이 함께 지원하고 있다.올해는 공동육아나눔터 운영비가 지원되지 않는 일부 시군에도 도비 30%를 지원하고 있다. 경기육아나눔터 전담 인력 지원도 기존(의왕1) 1개소에서 4개 시군(화성·시흥·파주·의왕2)을 더해 5개소로 확대할 계획이다. 노후 시설 개선이 필요한 5개 시군(부천·안양·시흥·의왕·양평) 7개소에는 환경개선비를 지원한다.임용규 경기도 가족정책과장은 “육아나눔터가 육아 정보를 공유하고, 이웃과 소통하는 지역 돌봄의 거점 공간으로 자리 잡길 바란다”며 “아이 키우기 좋은 양육 친화적 환경을 조성해 양육자와 아동 모두가 행복한 경기도를 만들어가겠다”고 밝혔다.안승순 기자