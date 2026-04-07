서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

‘빵도동’ 대표빵 만들 동작 빵순이·빵돌이 모여라

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

북한산 품은 강북에선 숲에서 오감 태교

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

마포 도시농장엔 딸기가 주렁주렁

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

책 읽기 좋은 양천… 힐링 명소 북카페 늘린다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

제주 긴급수송 택시 봉사단 조기 가동 ‘큰 효과’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

기상악화 속 공항 승객 300명 이용


  •
지난 3일 기상 악화로 제주 공항에 뒤늦게 도착한 여행객들이 긴급수송 택시를 타려고 줄을 서 있다.
제주도 제공


제주도가 기상 악화로 공항에 발이 묶인 승객들을 신속히 수송하기 위해 모집한 긴급수송 택시봉사단을 조기 가동해 효과를 봤다.

6일 제주도에 따르면 긴급수송 택시봉사단은 애초 계획보다 사흘 앞당긴 지난 3일 제주공항에 투입됐다. 이날 제주공항은 강풍 등 기상 악화로 항공편이 잇따라 결항·지연됐다. 한국공항공사에 따르면 8편이 결항, 130편이 지연됐으며 1편은 회항했다. 밤늦게까지 항공기 도착이 이어지면서 공항 체류객이 늘어나자 도는 체류객 ‘주의’ 단계를 발령했다. 이어 긴급수송 택시봉사단 비상 연락 체계를 가동하고 전담 택시 150여 대를 투입했다. 덕분에 공항에 발이 묶였던 승객들이 장시간 대기하지 않고 숙소 이동이나 귀가를 할 수 있었다. 도의 추산으로는 300명 이상이다.

긴급수송 택시봉사단은 폭설·강풍 등 기상 악화로 공항 체류객이 발생할 경우 전담 택시가 즉시 출동해 이동을 지원하는 비상 수송체계다. 도는 지난달 개인택시 기사 320명, 일반택시 기사 188명 등 총 508명을 선발해 봉사단을 구성했다. 공식 운영 기간은 2029년 4월까지 3년이다.

봉사단 참여 택시에는 회당 8000원의 봉사 실비가 지급되며 공항 심야 지원금이 포함될 경우 최대 1만 200원이 지원된다. 도는 봉사단 택시 500대가 공항에 투입되면 1회 출동으로 최대 2000명가량을 수송할 수 있을 것으로 전망했다.

김삼용 도 교통항공국장은 “항공기 결항·지연으로 공항 체류객이 발생함에 따라 봉사단을 조기 가동했다”며 “기상 악화로 공항에서 발이 묶인 체류객들이 안전하게 이동할 수 있도록 신속히 대응하겠다”고 말했다.


제주 강동삼 기자
2026-04-07 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

‘비즈니스 엑스포 강서’ 2200억원 성과 달성

2246억원 규모 수출 업무협약 115건 체결

교통 혁명으로 서대문 개조… 신촌을 서울의 실리콘밸

이성헌 구청장의 교통 혁신 큰 꿈

지역 안보까지 확실하게…은평구, 2025년 통합방위

민·관·군·경·소방 통합 대응 체계 고도화 성과

금연구역은 우리가 지킨다! 성북구, 신규 금연지도원

위반사항 신고·자료 제공 등 현장 감시체계 구축

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr