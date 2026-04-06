용인특례시, ‘가수 전영록·하남석·이정선·이철식·박현호’ 홍보대사 위촉



이상일 용인시장(가운데)이 6일 시청 접견실에서 박현호(왼쪽 첫째), 이철식(왼쪽 둘째), 하남석(오른쪽 셋째), 이정석(오른쪽 둘째), 전영록(오른쪽 첫째) 홍보대사와 위촉식 후 기념 촬영을 하고 있다. (용인시 제공)

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용인특례시는 6일 가수 전영록·하남석·이정선·이철식·박현호씨를 홍보대사로 위촉했다.이들은 오는 2028년 4월 5일까지 용인의 각종 축제와 행사 등에 참여하는 등 홍보대사 활동을 한다. 1980년대 대표곡 ‘불티’, ‘종이학’ 등 가요계의 스타이자 영화, 방송 등 다방면에서 활약해 온 만능 엔터테이너 가수 전영록씨는 용인에 거주했던 인연을 바탕으로 시 홍보대사를 수락했다.가수 하남석씨는 ‘밤에 떠난 여인’으로 시대를 풍미하며 서정적인 포크 음악의 정수를 보였고, 가수 이정선씨는 ‘해바라기’ 멤버이자 신촌블루스로 활동한 한국 포크 블루스 음악의 대부로 불린다.가수 이철식씨는 포크 듀오 둘다섯의 멤버로 포크 음악의 정서를 지켜온 중견 가수이자 ‘그날’ 등 수많은 명곡을 탄생시킨 실력파 작곡가다. 하남석·이정선·이철식씨 모두 현재 용인에 거주하고 있다.용인에서 나고 자란 가수 박현호씨는 보이그룹 탑독의 메인보컬 출신으로 각종 방송에 출연해 가창력을 인정받았다. 그는 고향 용인에 대한 각별한 애정과 자부심을 바탕으로 젊고 역동적인 용인의 모습을 대내외에 적극 알릴 것으로 기대된다.이상일 시장은 “국민들에게 좋은 음악과 기쁨을 선사해 주신 전영록·하남석·이정선·이철식 선생과 박현호씨께서 용인특례시 시민들의 문화예술 향유를 위해 홍보대사를 맡아주셔서 진심으로 감사드린다”며 “시민들께서 매우 반가워할 것이므로 용인의 발전과 시민의 행복을 위해 앞으로 멋진 역할을 해주실 것을 부탁드린다”고 밝혔다.시는 지난 2023년 7월 배우 민우혁씨를, 지난 2024년 11월 가수 김경호·방송인 윤정수씨를 홍보대사로 위촉한 데 이어 지난 3일에는 방송인 김미화·안재모씨, 스노보드 국가대표인 유승은 선수, 유튜버 최창훈·채세하씨를 홍보대사로 위촉했다.안승순 기자