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수원시, 책갈피·풍경 등 ‘수원굿즈 디자인인증제’ 첫 상품 10종 발표

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‘수원굿즈 디자인인증제’ 첫 인증 상품 10종(수원시 제공)


수원특례시(시장 이재준)가 수원의 정체성과 매력을 담은 상품을 발굴하기 위해 추진한 ‘수원굿즈 디자인인증제’의 첫 인증 상품 10종을 발표했다.

올해 처음 도입한 수원굿즈 디자인인증제는 지역 기반 브랜드와 디자인·제조 기업이 만든 우수한 상품을 발굴해 수원을 대표하는 공식 굿즈로 육성하는 사업이다.

선정된 굿즈는 ▲수원담은 책갈피(이상공작소) ▲커피 드립백(정지영커피로스터즈) ▲효심깃든 복소라 풍경(봄날애공방) ▲수원화성을 담은 황금비율 아토얼 수건(아웃사이트) ▲점심다휴(도예공방공기) ▲수원화성을 담은 구름향기 모빌(스튜디오 수) ▲우리동네, 수원산책(양알마) ▲탐색 기와파우치(아트딜리버리) ▲정조대왕 유니폼(케이티스포츠 케이티위즈) ▲2026시즌 홈 유니폼(재단법인 수원FC)이다.

인증 상품에는 ‘수원굿즈 인증마크’ 사용 권한이 부여된다. 시는 인증 굿즈의 경쟁력을 높일 수 있도록 전시·홍보·판매 등 다양한 지원 프로그램을 운영할 계획이다.

또 도시 브랜드를 기반으로 한 문화상품 산업을 확대하고, 지역 디자인·제조 기업과 함께 성장하는 굿즈 산업 생태계를 조성해 나갈 계획이다.


안승순 기자
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