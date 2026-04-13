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안성사랑카드, 지역경제 든든한 ‘버팀목’…1분기 사용액 192억원

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안성사랑카드


경기 안성시는 올해 1분기 지역화폐인 ‘안성사랑카드’ 사용액이 192억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 중동 정세 불안 속에서도 전년 같은 기간 대비 약 1.8% 늘어난 금액이다.

시는 안성사랑카드 운영이 시민들의 소비 심리 회복을 돕고, 지역 내 자금이 밖으로 유출되지 않고 다시 도는 지역 경제 선순환에 실질적으로 기여하고 있다고 설명했다.

시는 그동안 안성사랑카드 활성화를 위해 가맹점 등록 기준인 연 매출액을 기존 10억원에서 12억원으로, 다시 15억원으로 단계적으로 상향 조정해 사용처를 확대해 왔다.

또한 대규모 점포 내에서 소상공인이 운영하는 개별 점포의 가맹점 등록을 허용하는 등 시민들의 이용 편의를 대폭 넓혔다. 특히 설 명절 등 주요 시기마다 인센티브를 강화해 지역 상권에 활력을 불어넣고 있다.

이러한 노력으로 안성사랑카드는 결제 수단을 넘어, 고물가 시대에 소상공인의 매출 증대와 가계 부담 완화를 동시에 이끄는 지역 경제의 든든한 버팀목이 되고 있다는 평가를 받는다.

김보라 안성시장은 “안성사랑카드는 민생 경제 회복의 마중물 역할을 충실히 수행하고 있다”며 “앞으로도 안정적인 운영과 차별화된 혜택을 통해 시민과 소상공인이 상생하는 ‘행복 도시 안성’을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
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