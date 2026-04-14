김성준 서울시의원(금천구청장 예비후보), 금천구 특별조정교부금 26억원 확보

안양천 친수공간·외국어센터·도로열선... “생활·안전·교육 균형 발전 기반 마련”

“살기 좋은 금천 위한 체감형 정책 지속 추진할 것”



질의하는 김성준 서울시의원

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김성준 서울시의회 교통위원회 부위원장은 금천구 지역 현안 해결을 위한 특별조정교부금 총 26억 6700만원을 확보했다고 밝혔다. 해당 예산은 지난 13일 이후 순차적으로 교부될 예정이다.이번 특별조정교부금은 ▲안양천 시민친화형 친수공간 조성사업 14억원 ▲금천국제외국어센터 조성 10억원 ▲제설취약구간 도로열선 설치 2억 6700만원 등으로, 주민 생활과 밀접한 기반시설 개선사업에 집중 투입된다.안양천 친수공간 조성사업은 주민 접근성과 이용 편의를 높여 도심 내 대표 생활형 여가 공간을 확충하는 사업이며, 금천국제외국어센터 조성사업은 지역 교육 인프라를 강화해 미래세대의 글로벌 역량을 높이는 기반이 될 것으로 기대된다.또한 제설취약구간 도로열선 설치사업은 겨울철 상습 결빙 구간의 안전사고를 예방하기 위한 것으로 주민 체감도가 높은 생활안전 분야 개선 사업이다.김 부위원장은 “이번 특별조정교부금 확보는 단순한 재원 확보를 넘어, 금천구의 생활환경과 안전, 교육 수준을 한 단계 끌어올리는 기반이 될 것”이라며 “확보된 예산이 차질 없이 집행될 수 있도록 끝까지 점검하고 관리하겠다”고 밝혔다.이어 “금천은 생활·안전·교육이 균형 있게 발전하는 도시로 나아가야 한다”며 “현장의 목소리를 반영한 실효성 있는 정책을 통해 ‘살기 좋은 금천, 머무르고 싶은 금천’을 만드는 데 집중하겠다”고 강조했다.온라인뉴스부