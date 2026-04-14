장한별 경기도의원, 늘봄행정실무사 처우개선을 위한 제2차 정담회 개최



장한별 의원이 14일 경기도의회에서 정담회를 열고 전국학교비정규직노동조합 경기지부 조은정 정책국장과 늘봄행정실무사 처우개선 현황을 점검하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 교육행정위원회 장한별 부위원장(더불어민주당, 수원4)은 14일 경기도의회에서 전국학교비정규직노동조합 경기지부 조은정 정책국장과 늘봄행정실무사 처우 개선을 위한 제2차 정담회를 개최했다.이번 정담회는 지난 27일 제1차 정담회 이후 경기도교육청 관계 부서와 노조 간 논의된 내용에 대해 점검하고, 보다 구체적인 처우 개선 방안을 도출하기 위해 진행됐다.조은정 정책국장은 “늘봄행정실무사 처우 개선 관련하여 부서 차원의 공문 발송 및 늘봄전담실장의 업무 명확화 등을 요구하였으나 반영되지 않았다”며 “현장의 혼선과 업무 부담이 지속되고 있는 만큼, 실질적인 근무 여건 개선과 제도적 보완이 시급하다”고 설명했다.장 부위원장은 “정담회를 통해 논의된 내용들을 바탕으로 관계 부서와 협의를 더욱 강화하고, 늘봄행정실무사의 업무 체계 정립과 처우 개선이 실질적으로 이루어질 수 있도록 적극 노력하겠다”며 “실제 교육 현장의 목소리가 경기 교육에 충실히 반영되는 현장 중심의 정책 마련을 위해 지속적인 소통과 점검을 이어가겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀