“마약 음식점 간판 바꿔드립니다”…수원시, 교체비용 최대 250만원 지원



수원시청 전경

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수원특례시가 ‘마약’ 용어를 사용한 음식점 간판과 표시물 교체 비용을 지원하는 ‘마약 용어 사용 간판 개선 지원사업’ 참여 업소를 이달 23일까지 모집한다.음식점 상호와 메뉴 등에 ‘마약’ 등 자극적인 표현이 사용되면서 청소년에게 잘못된 인식을 줄 수 있다는 우려가 제기됨에 따라 수원시는 자극적인 용어 사용을 줄이고 건전한 음식문화를 조성하기 위해 간판 개선 지원사업을 추진한다고 15일 밝혔다.지원 대상은 마약 명칭을 사용하는 관내 일반·휴게음식점으로, 영업신고 후 1년 이상 운영 중인 업소다. 간판은 최대 200만원, 메뉴판 50만원, 포장재 20만원 등 업소당 총 250만원 이내로 지원한다.시는 서류 검토와 현지 확인, 내부 심의를 거쳐 지원 대상을 선정하고, 간판 교체 완료 후 현장을 확인하고 보조금을 지급할 계획이다.수원시 관계자는 “식품 등에 무분별하게 사용되는 ‘마약’ 용어를 개선하고, 업소의 명칭 변경과 교체를 지원해 시민이 공감하는 외식 환경을 조성하겠다”며 “영업주의 자발적인 참여로 긍정적인 변화가 확산되길 바란다”고 밝혔다.안승순 기자