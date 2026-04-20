박재용 경기도의원, 제46회 장애인의 날 기념식 참석… 일상의 권리, 모두가 함께 누려야



박재용 의원이 20일 경기경제과학진흥원 광교홀에서 열린 ‘2026년 제46회 장애인의 날 기념식’에 참석해 참석자들과 함께 피켓을 들고 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 박재용 의원(더불어민주당, 비례)은 20일 경기경제과학진흥원 광교홀에서 열린 ‘2026년 제46회 장애인의 날 기념식’에 참석해 장애인의 권리와 존엄을 기반으로 한 포용사회 실현의 중요성을 강조했다.이번 기념식은 “당연한 일상, 모두가 누릴 수 있도록”이라는 슬로건 아래 장애인의 자립과 사회 참여 의지를 고취하고, 장애인 복지 유공자의 헌신을 널리 알리기 위해 마련됐다. 행사에는 도내 장애인 당사자와 가족, 장애인 단체 관계자, 경기도 및 의회 관계자 등 200여 명이 참석했다.이날 행사는 식전 공연을 시작으로 장애인 예술인들의 ‘배리어 프리 공연’, 장애인 인권 헌장 낭독, 기념사와 축사, 유공자 표창, 슬로건 선언식, 화합 공연 등으로 진행되며 장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 시간으로 이어졌다.박 의원은 “장애인의 날은 단순한 기념일을 넘어 우리 사회가 장애인의 권리와 존엄을 얼마나 존중하고 있는지를 되돌아보는 날”이라며 “장애인이 겪는 불편을 개인의 문제가 아닌 사회가 함께 해결해야 할 과제로 인식하는 것이 중요하다”고 밝혔다.그는 “그동안 저상버스 체험, 시각장애 체험, 학교 무대 접근성 점검 등 다양한 현장 활동을 통해 확인한 것은 결국 ‘당연한 일상’이 누구에게나 보장되어야 한다는 점이었다”며 “장애인을 기준으로 설계된 환경은 결과적으로 모두에게 더 편리하고 안전한 사회를 만든다”고 강조했다.이어 “앞으로도 현장의 목소리를 바탕으로 정책과 제도를 보완하고, 이를 예산으로 연결하는 의정 활동을 통해 장애인의 이동권과 접근권, 그리고 삶의 질이 실질적으로 개선될 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.한편 이날 행사에서는 모범 장애인과 복지 유공자에 대한 표창이 수여됐으며, 참석자들은 슬로건 선언과 기념 촬영을 통해 장애인과 비장애인이 함께하는 사회 구현에 대한 의지를 다졌다.온라인뉴스팀