김진경 경기도의회 의장, 제46회 장애인의 날 기념식 참석…모두가 같은 일상 누릴 수 있도록 제도 살필 것

|김진경 의장이 20일 수원 경제과학진흥원에서 열린 ‘제46회 장애인의 날 기념식’에 참석해 김동연 경기도지사 및 장애인 단체 관계자들과 함께 파이팅을 외치며 기념 촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)
김진경 경기도의회 의장(더민주·시흥3)은 20일 수원 경제과학진흥원 광교홀에서 열린 ‘제46회 장애인의 날’ 기념식에 참석해 장애인 인권과 복지 향상의 의미를 되새겼다.
이날 기념식은 ㈔경기도장애인복지단체연합회(회장 이영재)가 주최·주관했으며, 장애인 가족과 단체 관계자 등 200여 명이 참석한 가운데 장애인 인권헌장, 축사, 공연 등으로 진행됐다.
김 의장은 장애인 복지 증진에 기여한 유공자들에게 경기도의회의장 표창을 수여하며 감사와 격려의 뜻을 전했다.
김 의장은 축사를 통해 “‘당연한 일상, 모두가 누릴 수 있도록’이라는 기념식 슬로건이 우리 사회가 지향해야 할 기준”이라며 “누군가에게는 당연한 하루가 또 다른 누군가에게는 여전히 높은 벽이 되고 있는 현실을 함께 허물어가야 한다”고 강조했다.
온라인뉴스팀
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