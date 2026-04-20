김진경 경기도의회 의장, 제46회 장애인의 날 기념식 참석…모두가 같은 일상 누릴 수 있도록 제도 살필 것



김진경 의장이 20일 수원 경제과학진흥원에서 열린 ‘제46회 장애인의 날 기념식’에 참석해 김동연 경기도지사 및 장애인 단체 관계자들과 함께 파이팅을 외치며 기념 촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)



김진경 의장이 ‘제46회 장애인의 날’ 기념식에 참석해 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)



김진경 의장이 ‘장애인 인권 선언’ 퍼포먼스에 참여해 내빈들과 함께 버튼을 누르고 있다.(사진=경기도의회)

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김진경 경기도의회 의장(더민주·시흥3)은 20일 수원 경제과학진흥원 광교홀에서 열린 ‘제46회 장애인의 날’ 기념식에 참석해 장애인 인권과 복지 향상의 의미를 되새겼다.이날 기념식은 ㈔경기도장애인복지단체연합회(회장 이영재)가 주최·주관했으며, 장애인 가족과 단체 관계자 등 200여 명이 참석한 가운데 장애인 인권헌장, 축사, 공연 등으로 진행됐다.김 의장은 장애인 복지 증진에 기여한 유공자들에게 경기도의회의장 표창을 수여하며 감사와 격려의 뜻을 전했다.김 의장은 축사를 통해 “‘당연한 일상, 모두가 누릴 수 있도록’이라는 기념식 슬로건이 우리 사회가 지향해야 할 기준”이라며 “누군가에게는 당연한 하루가 또 다른 누군가에게는 여전히 높은 벽이 되고 있는 현실을 함께 허물어가야 한다”고 강조했다.이어 “경기도의회는 말뿐인 응원이 아니라, 여러분의 삶에 실질적인 도움이 되는 정책을 고민하고 실천해 나가겠다”며 “전국에서 가장 많은 장애인이 거주하는 경기도의 입지에 걸맞게 제도의 빈틈을 살피고, 체감할 수 있는 변화를 앞장서 일구겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀