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경기지역화폐 사용처, ‘고유가 지원금’ 맞춰 연 매출 30억 이하로 한시 확대

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경기도청 전경


경기도가 4월 28일부터 8월 31일까지 경기지역화폐 사용처를 연 매출 30억원 이하 소상공인 매장으로 한시 확대한다고 22일 밝혔다.

고유가 피해지원금 사용 기간에 맞춰 도민 이용 편의를 높이고 소비 활성화를 유도하기 위한 조치로 경기도 지역화폐심의위원회 심의를 거쳐 확정됐다.

고유가 피해지원금은 경기지역화폐, 선불카드, 신용카드, 체크카드 등 하나를 선택해 받을 수 있는데, 경기지역화폐는 사용처가 시군별로 연 매출 12억원에서 30억원까지 서로 다른 기준이 적용되고 있다.

반면 신용카드 등 다른 지급 수단은 연 매출 30억원 이하 매장에서 사용이 가능해 지급 수단 간 형평성 문제가 제기될 수 있어 한시적으로 기준을 통일했다.

도는 고유가 피해지원금뿐 아니라 일반발행 충전금까지 포함해 사용처를 연 매출 30억원 이하 소상공인 매장으로 확대한다. 다만 행정안전부 기준에 따라 고유가 피해지원금 사용이 금지되는 온라인 쇼핑몰, 유흥·사행업, 환금성 업종 등은 경기지역화폐 사용처 확대 대상에 포함되지 않는다.

사용처 확대는 성남·시흥·양평을 제외한 도내 28개 시군에서 적용된다. 다만 양평군은 고유가 피해지원금에 한해 확대 기준을 적용하고, 일반발행 충전금은 기존 기준을 유지한다.

박노극 경기도 경제실장은 “이번 지역화폐 사용처 확대는 도민이 체감할 수 있는 실질적인 편의 개선 조치”라며 “앞으로도 경기도는 소상공인과 도민 모두에게 도움이 되는 정책을 지속 발굴해 민생경제 회복을 적극 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다.

안승순 기자
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