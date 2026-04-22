서울Pn

검색

서울아레나 중심으로 ‘K-엔터타운, 창동’ 조성한

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

영등포 초등생, 나로호 발사 현장서 우주 꿈 키운

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구직 돕는 성동, 일자리 9000개 만든다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

송파구 “외래 생태계교란식물 없애고 지역 자연 살

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

경기도의회 경기교육정책연구회 ‘과밀학급·과대학교 해소를 위한 맞춤형 교육지원 방안 연구’ 보고회 개최

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

21일 교육기획위원회 회의실에서 ‘경기도 과밀학급·과대학교 해소를 위한 맞춤형 교육지원 방안 연구’ 연구용역 보고회를 마치고 경기교육정책연구회 안광률 회장과 연구회 회원 및 관계자들이 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 교육기획위원회의 연구단체인 경기교육정책연구회(회장 안광률 위원장)는 21일 교육기획위원회 회의실에서 ‘경기도 과밀학급·과대학교 해소를 위한 맞춤형 교육지원 방안 연구’를 주제로 연구용역 보고회를 개최했다.

이번 보고회에는 경기교육정책연구회 안광률 회장을 비롯해 연구회 회원 및 경기도교육청 학교설립과, 연구수행기관인 경기도교육연구원 관계자 등이 참석했다.

이번 연구는 경기도 내 발생하고 있는 과밀학급 및 과대학교 문제를 지역별·학교급별로 구조적으로 분석하고, 발생 원인에 따른 유형화를 통해 실효성 있는 맞춤형 교육지원 방안 등을 도출하는 데 목적이 있다.

발표를 맡은 배정현 책임연구원은 “본 연구는 지역별·학교급별 맞춤형 교육지원 방안과 정책 대응 전략 도출에 중점을 두고 있다”며 “▲학급당 적정 학생 수 기준 설정 ▲중·장기 재정 확보 방안 ▲정책 개선 및 입법 추진 방향 중심으로 연구를 진행할 계획”이라고 밝혔다.

안 회장은 “과밀학급과 과대학교 문제는 단순한 학생 수 증가의 문제가 아니라 지역 간 여건 차이에서 비롯된 구조적인 문제”라고 지적하며 “원도심의 통학 여건, 학교 간 격차 문제와 신도시의 학교 용지 확보의 어려움 등 지역별 특성을 고려한 접근이 필요하다”고 강조했다.

이어 “신도시 개발에 따른 학교용지 확보의 어려움이 있는 만큼 지자체와의 협력을 통해 용적률 상향 등 제도적 개선 방안도 적극 검토할 필요가 있다”며 학교설립과의 적극적인 대응을 주문했다.

또한 “이번 연구가 지역별 여건을 반영한 실효성 있는 정책 대안을 제시하고, 연구 과정에서 제시된 의견을 충실히 반영해 줄 것”을 당부하며 보고회를 마무리했다.

한편 경기교육정책연구회는 경기도의회 교육기획위원회 위원 13명으로 구성된 연구단체로, 본 연구는 2026년 3월 21일 착수를 시작으로 약 3개월간 진행될 예정이다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울 ‘운세권’ 도시로 변신…비만 8만명에 운동 바

오세훈 시장 ‘비만 탈출 선언’

배움의 문 더 넓히는 구로… 숭실사이버대와 협력 강

“지역 대학과 함께 학습 기회 확대”  평생교육 프로그램 개발·인력 양성

중랑에 뜨는 우주의 꿈… 도심 속 ‘천문 교실’ 열

‘중랑천문과학관’ 건립 첫 삽

민관이 함께 만드는 ‘안전도시 용산’

78개 시설 대상 집중 안전 점검

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr