김성수 경기도의원 대표발의 영재교육 진흥 조례 상임위 심사 통과



김성수 의원.(사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회 김성수 의원(국민의힘, 하남2)이 대표 발의한 「경기도교육청 영재교육 진흥 조례안」이 지난 21일 교육행정위원회 안건 심사를 통과했다.이번 조례안은 경기도 내 지역별 교육 여건 차이로 인해 영재교육 참여 기회에 격차가 발생하고 있다는 문제 인식에서 출발했다. 학생 개개인의 다양한 재능과 잠재력을 고르게 계발하는 제도적 기반을 마련하기 위해 김 의원이 대표 발의했다.조례안에는 교육감 책무와 영재교육 실천 계획 수립 등의 내용을 담고 있으며, 특히 ▲지역 특성화 영재교육 운영 ▲소외계층 영재 발굴·지원 ▲진로 지도·멘토링 등 영재교육 진흥을 위한 사업 내용도 포함하고 있다.김 의원은 “경기도는 도시와 농어촌 지역, 원도심과 신도심이 공존하고 있어 교육 인프라 격차가 폭넓게 발생하는 특성이 있다”라며 이번 조례안을 통해 공공성과 형평성을 갖춘 미래 인재 양성에 도움이 될 것으로 기대한다고 밝혔다.한편 이번 상임위 심사를 통과한 조례안은 오는 30일에 예정된 제389회 임시회 제2차 본회의 의결을 앞두고 있다.온라인뉴스팀