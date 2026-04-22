서울Pn

검색

서울아레나 중심으로 ‘K-엔터타운, 창동’ 조성한

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

영등포 초등생, 나로호 발사 현장서 우주 꿈 키운

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구직 돕는 성동, 일자리 9000개 만든다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

송파구 “외래 생태계교란식물 없애고 지역 자연 살

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

이애형 경기도의원, 도교육청 표창제도의 공정성·효율성 제고를 위한 근거 마련

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

이애형 의원.(사진=경기도의회)


경기도의회 교육행정위원회 이애형 위원장(국민의힘, 수원 세류1·2·3동 및 권선1동)이 대표 발의한 「경기도 교육ㆍ학예에 관한 표창 및 지원 조례 일부개정조례안」이 21일 소관 상임위원회인 교육행정위원회를 원안 통과했다.

이번 개정안은 현행 조례의 운영 과정에서 나타난 일부 미비점을 보완해 표창 제도의 공정성과 효율성을 제고하고자 하는 것으로 ▲지방의회와의 협력 강화 ▲심사 체계의 구조적 개편 ▲선거법 리스크 차단 및 사후 통제 강화 ▲디지털 행정 반영 등을 주요 골자로 하고 있다.

이 위원장은 “이번 개정안은 제도의 공정성과 신뢰도를 한층 높이고, 변화하는 행정 환경에 부합하는 체계적인 운영 기반을 마련하는 데 의미가 있다”며 “심사 체계의 합리적 개편과 디지털 행정 반영 등을 통해 보다 투명하고 효율적인 표창 운영이 가능해질 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이어 “개정된 표창 제도가 현장에서 실효성 있게 정착될 수 있도록 지속적으로 모니터링을 이어가겠다”며 “앞으로도 교육 현장에서 헌신하는 분들을 위해 행정의 신속성과 신뢰성을 높일 수 있는 다양한 정책 발굴을 이어 나가도록 하겠다”고 강조했다.


온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울 ‘운세권’ 도시로 변신…비만 8만명에 운동 바

오세훈 시장 ‘비만 탈출 선언’

배움의 문 더 넓히는 구로… 숭실사이버대와 협력 강

“지역 대학과 함께 학습 기회 확대”  평생교육 프로그램 개발·인력 양성

중랑에 뜨는 우주의 꿈… 도심 속 ‘천문 교실’ 열

‘중랑천문과학관’ 건립 첫 삽

민관이 함께 만드는 ‘안전도시 용산’

78개 시설 대상 집중 안전 점검

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr