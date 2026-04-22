윤종영 경기도의원, 경기북부농업 R＆D센터 착수 점검…이제는 실행의 시간



윤종영 의원이 21일 경기도농업기술원으로부터 ‘경기북부농업 R＆D센터 기본계획 수립 용역’ 착수 관련 보고를 받고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 부위원장 윤종영 의원(국민의힘, 연천)은 21일 경기도농업기술원으로부터 ‘경기북부농업 R＆D센터 기본계획 수립 용역’ 착수와 관련한 보고를 받고 사업 추진 방향을 점검했다.이번 용역은 연천군 일원을 대상으로 입지 선정, 시설 배치, 재원 조달, 행정절차, 경제성 분석 등을 포함한 종합적인 기본계획 수립을 목표로 한다.연구는 올해 4월부터 11월까지 진행되며, 중간보고(8월)와 최종보고(11월)를 거쳐 이후 지방재정투자심사 등 행정절차로 이어질 예정이다.이날 보고에서 경기도농업기술원은 북부농업 R＆D센터를 단순 연구시설이 아닌 연구·실증·산업화가 연계된 복합 거점으로 조성하겠다는 구상을 밝혔다. 또한 연천군 평화경제특구 및 그린바이오 산업과 연계해 정책적 시너지와 국비 확보 기반을 마련하겠다는 계획도 제시됐다.박양덕 경기도농업기술원 행정지원과장은 “북부농업 R＆D센터는 기술원 차원의 중점사업으로 추진하고 있으며, 이를 기반으로 향후 예산 확보와 사업 확대를 단계적으로 이어갈 계획”이라며 “단순 시설 구축을 넘어 경기북부 농업의 구조적 한계를 극복하는 상징적 사업으로 보고 있다”고 설명했다.착수보고회 자료에 따르면 경기북부는 남부에 비해 농업 연구·교육 인프라가 부족하고 농가 감소 및 고령화가 빠르게 진행되는 등 구조적 취약성이 심화되고 있는 상황이다. 이에 따라 북부 특성에 맞는 실증형 R＆D 거점 구축 필요성이 제기되고 있다.윤 의원은 “이 사업은 수년간 논의를 거쳐 어렵게 용역까지 이어진 만큼 더 이상 지체되지 않도록 속도감 있게 추진해야 한다”고 강조했다.이어 “경기북부농업 R＆D센터는 북부 농업 전체를 견인하는 핵심 거점으로, 특히 연천을 중심으로 한 농업 혁신과 산업화의 출발점이 될 것”이라며 “그린바이오 산업 등과 연계한 실질적 성과 창출이 중요하다”고 밝혔다.이에 대해 박양덕 과장은 “접경지역은 군사보호구역 등 각종 규제로 인해 개발이 제한돼 왔지만, 이번 사업을 통해 그러한 제약을 단계적으로 해소하고 중앙정부에 정책적 필요성을 적극적으로 제시할 수 있을 것”이라며 “국비 확보 논리도 함께 만들어가겠다”고 전했다.윤 의원은 재정 전략과 관련해 “부지 매입은 도가 책임지고 건축 및 시설비는 국비를 확보하는 방식으로 추진하는 것이 현실적”이라며 “그린바이오 육성지구 등과 연계한 국비 매칭 구조를 용역 단계에서부터 구체화해야 한다”고 주문했다.또한 추진체계에 대해서도 “농업기술원 중심의 추진만으로는 한계가 있는 만큼 기획조정실과 재정부서, 중앙부처까지 포함한 확장된 협력체계가 필요하다”고 강조했다.이에 대해 박 과장은 “재정당국과의 협의, 중앙부처 연계 등도 병행해 나가야 할 부분으로 인식하고 있으며 향후 추진 과정에서 관계부서와 협력을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.아울러 윤 의원은 “중간보고 단계부터 정책부서가 참여하고 최종보고는 부지사급에서 주관하는 등 사업 위상을 높일 필요가 있다”며 “행정적 추진력과 정책적 관심을 동시에 확보해야 한다”고 덧붙였다.그는 “이번 용역은 단순한 계획 수립이 아니라 경기북부 농업의 방향을 결정짓는 분기점”이라며 “행정 절차에 머물러 시간을 허비할 사업이 아니라 반드시 실행으로 이어져야 할 사업인 만큼 끝까지 책임 있게 챙기겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀