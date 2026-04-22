장윤정 경기도의원, 교육기획위원회 부위원장 선임…책임 있는 마무리 이끌 것



장윤정 의원.(사진=경기도의회)

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경기도의회 장윤정 의원(더불어민주당, 안산3)이 4월 22일(수) 열린 제389회 임시회 제1차 교육기획위원회 회의에서 부위원장으로 선임됐다.제11대 경기도의회 임기 종료를 앞둔 시점에서 이뤄진 이번 선임은 남은 기간 위원회의 안정성을 높이고, 그간 추진해 온 교육정책을 책임 있게 마무리하는 데 중요한 역할이 기대된다.장 의원은 부위원장 선임 직후 “제11대 경기도의회 임기가 얼마 남지 않은 시점인 만큼, 그 어느 때보다 책임 있는 마무리가 중요하다”며 “이 자리를 마지막까지 역할을 다하라는 의미로 무겁게 받아들이겠다”고 밝혔다.이어 “남은 기간 동안 교육기획위원회가 흔들림 없이 운영될 수 있도록 위원장을 충실히 보좌하고, 위원 간 소통과 협력이 원활히 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.그러면서 “교육 현장의 목소리가 정책으로 이어지고, 실질적인 변화로 연결될 수 있도록 끝까지 책임 있게 챙기겠다”며 “논의에 그치지 않고 도민이 체감할 수 있는 성과로 마무리하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀