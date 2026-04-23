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중동전쟁 여파, 경기도민 민생경제 체감도 ‘뚝’…49%, “살림살이 나쁘다”

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중동전쟁 등의 여파로 경기도민의 민생경제 체감도가 최근 두 달 사이 뚜렷하게 나빠진 것으로 나타났다.

경기도가 지난 4월 3일부터 6일까지 도민 1000명을 대상으로 실시한 ‘민생경제 관련 도민 인식조사’ 결과 현재 가정의 살림살이에 대해 ‘좋다’는 응답이 48%로 지난 2월 61% 대비 13%p 감소했다. 반면 ‘나쁘다’는 응답은 49%로 2월 37% 대비 12%p 증가했다.

주관적 생활수준별로 ‘나쁘다’ 응답은 상층 15%, 중층 43%, 하층 73%로, 체감 격차가 컸다.

중동전쟁 등 국제 정세 불안이 민생경제에 미칠 영향 중 가장 우려되는 점으로 ‘물가 상승 등 생활비 부담 증가(43%)’가 가장 높았고, ‘유가 상승에 따른 교통비·물류비 증가(25%)’가 뒤를 이었다. 세대별로 만 18~29세 청년층은 교통비 증가(31%)를, 60대 이상 고령층은 생활비 부담(약 50%)을 꼽았다.

정부의 추가경정예산 편성에 대해서는 ‘민생 안정에 도움이 될 것’이라는 긍정 응답이 58%로 나타났다.

경기도는 정부의 민생 안정 기조에 발맞춰 1조 6000억원을 증액한 제1회 추가경정예산안을 편성해 고유가 대응과 취약계층 민생 안정 등 민생 사각지대를 촘촘히 지원할 계획이다.

정두석 경기도 기획조정실장은 “가정 경제 형편이 두 달 만에 급격히 나빠졌다는 조사 결과는 현재 민생 현장의 어려움을 보여준다”며 “추경 예산이 빠르게 집행될 수 있도록 도의회와 긴밀히 협의해 고유가와 고물가로 고통받는 도민들의 부담을 덜어드리도록 하겠다”고 밝혔다.

이번 조사는 경기도의 의뢰를 받아 ㈜엠브레인퍼블릭이 유·무선 RDD 전화면접 방식으로 수행했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다.

안승순 기자
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