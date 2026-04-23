이애형 경기도의원, 삼일중·인계초 학부모 의견 청취…현실적 학생 배치방안 논의

경기도의회 교육행정위원회 이애형 위원장(국민의힘, 수원 세류1·2·3동 및 권선1동)은 23일 경기도의회에서 ‘2027학년도 수원시 중학교 학교군 및 중학구 설정’과 관련해 삼일중학교 및 인계초등학교 학부모들의 의견을 청취하는 자리를 가졌다.
이번 정담회는 ‘2027학년도 수원시 중학교 학교군 및 중학구 설정’에 따라 삼일중학교의 지원 가능 범위가 수원 전 지역에서 북부중학군 1구역으로 축소됨에 따라 통학 여건, 학교 선택권 보장 및 공동학구 지정 확대 등 현실적인 학생 배치 방안을 논의하고자 개최됐다.
삼일중학교 학부모들은 “학교군 조정으로 인해 인근에 학교가 위치하고 있음에도 불구하고 장거리 통학에 따른 안전 위협 및 학습 결손 문제가 발생할 수 있으며, 그동안 형성되어 온 교육공동체의 안정성을 해칠 우려가 있다”며 “북부1중학군뿐 아니라 동부중학군을 포함한 두 학군 내 초등학생이 모두 삼일중을 지원할 수 있는 공동학군 지정 등의 방안이 필요하다”고 밝혔다.
이어 인계초등학교 학부모는 “삼일중학교 학군 조정 시 인계초 학생들의 유일한 근거리 학교 선택지가 소멸한다”며 “인계초 학생들이 근거리 학교에 배정될 수 있는 교육환경이 조성될 수 있도록 재조정돼야 한다”고 말했다.
이 위원장은 “학교군 조정은 단순 행정구역 변경이 아니라 학생들의 통학 안전과 교육 선택권, 교육공동체의 안정성까지 직결되는 중요한 사안”이라며 “이번 정담회에서 논의된 사항에 대해서는 수원교육지원청과 지속적으로 협의해 나가겠다”고 밝혔다.
온라이뉴스팀