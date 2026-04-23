이애형 경기도의원, 삼일중·인계초 학부모 의견 청취…현실적 학생 배치방안 논의



이애형 의원이 23일 경기도의회에서 ‘2027학년도 수원시 중학교 학교군 및 중학구 설정’과 관련해 삼일중학교 및 인계초등학교 학부모들의 의견을 청취하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 교육행정위원회 이애형 위원장(국민의힘, 수원 세류1·2·3동 및 권선1동)은 23일 경기도의회에서 ‘2027학년도 수원시 중학교 학교군 및 중학구 설정’과 관련해 삼일중학교 및 인계초등학교 학부모들의 의견을 청취하는 자리를 가졌다.이번 정담회는 ‘2027학년도 수원시 중학교 학교군 및 중학구 설정’에 따라 삼일중학교의 지원 가능 범위가 수원 전 지역에서 북부중학군 1구역으로 축소됨에 따라 통학 여건, 학교 선택권 보장 및 공동학구 지정 확대 등 현실적인 학생 배치 방안을 논의하고자 개최됐다.삼일중학교 학부모들은 “학교군 조정으로 인해 인근에 학교가 위치하고 있음에도 불구하고 장거리 통학에 따른 안전 위협 및 학습 결손 문제가 발생할 수 있으며, 그동안 형성되어 온 교육공동체의 안정성을 해칠 우려가 있다”며 “북부1중학군뿐 아니라 동부중학군을 포함한 두 학군 내 초등학생이 모두 삼일중을 지원할 수 있는 공동학군 지정 등의 방안이 필요하다”고 밝혔다.이어 인계초등학교 학부모는 “삼일중학교 학군 조정 시 인계초 학생들의 유일한 근거리 학교 선택지가 소멸한다”며 “인계초 학생들이 근거리 학교에 배정될 수 있는 교육환경이 조성될 수 있도록 재조정돼야 한다”고 말했다.이 위원장은 “학교군 조정은 단순 행정구역 변경이 아니라 학생들의 통학 안전과 교육 선택권, 교육공동체의 안정성까지 직결되는 중요한 사안”이라며 “이번 정담회에서 논의된 사항에 대해서는 수원교육지원청과 지속적으로 협의해 나가겠다”고 밝혔다.끝으로 “학군 조정 과정에서 특정 지역이나 학교의 학생들에게 피해가 발생하지 않도록 세심히 살피며, 현장의 목소리를 반영한 균형 있는 정책이 마련될 수 있도록 경기도의회 차원의 노력을 아끼지 않겠다”고 강조했다.온라이뉴스팀