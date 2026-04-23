경남서 ‘전국생활체육대축전’ 개막…2만 동호인 열전

17개 시도 참가, 41개 종목 60여 경기장서 경쟁

한·일 교류 30주년…일본 선수단 154명 참가

개막식 24일 오후 5시 30분 김해종합운동장서



2026 전국생활체육대축전 포스터. 2026.4.23. 경남도 제공

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경남도에서 전국 최대 규모 생활체육 축제가 막을 올렸다.2만여 명이 참여하는 대회가 도내 전역에서 나흘간 펼쳐진다.도는 23일부터 26일까지 김해시를 주 개최지로 도내 15개 시군에서 ‘2026 전국생활체육대축전’을 개최한다고 밝혔다.이번 대회는 전국 17개 시도에서 선수단과 임원 등 약 2만 명이 참가하는 국내 최대 규모 생활체육 행사다. 축구·야구·배드민턴 등 41개 종목 경기가 60여 개 경기장에서 진행된다.대회는 이미 사전 경기를 시작으로 분위기가 달아오르고 있다. 앞서 18일 창원실내수영장에서 수중핀수영 경기가 열리며 본격적인 일정의 시작을 알렸다.이번 대회 슬로건은 ‘경남에서 펼쳐지는 감동, 화합의 대축전’이다. 생활체육 동호인들이 한자리에 모여 경쟁과 교류를 함께하는 화합의 장으로 꾸려진다.개회식은 24일 오후 5시 30분 김해종합운동장에서 열린다. ‘생활체육 in 우주(Would you) like 경남’을 주제로 홍보 영상 상영과 식전 공연, 주제 공연 등이 이어진다. 경남의 우주항공과 미래 산업 비전을 담은 영상 연출도 선보일 예정이다.올해는 한·일 생활체육 교류 30주년을 맞아 일본 선수단 154명도 참가한다. 이들은 축구·테니스·배드민턴 등 8개 종목에서 국내 선수들과 교류 경기를 펼친다. 이어 양산 통도사 등 도내 주요 관광지를 방문해 경남의 역사와 문화를 체험할 계획이다.정영철 경남도 문화체육국장은 “전국체전과 소년체전 등 대형 체육 행사를 성공적으로 치른 경험을 바탕으로 이번 대회도 철저히 준비했다”며 “마지막까지 안전을 최우선으로 현장 점검을 강화하겠다”고 밝혔다.도는 안전한 대회 운영을 위해 김해종합운동장을 포함한 주요 경기장에 대한 민관 합동 안전 점검을 완료했다. 경기장별 안전 매뉴얼 배포와 함께 대회 기간에는 안전종합상황실을 운영해 실시간 대응 체계를 가동한다.또 대회 공식 누리집과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 경기 일정과 행사 정보를 제공하고, 도내 주요 거점에 홍보 시설물을 설치하는 등 대회 참여 분위기 확산에도 나섰다.도와 대한체육회는 “전국 생활체육인들이 안전하게 경기를 즐기고 지역 간 교류도 확대되는 대회가 될 것”이라고 전했다.창원 이창언 기자